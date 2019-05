Barbara D’Urso/ “Come mi vesto stasera?”. Pronta a stupire a Live, Non è la D’Urso

Barbara D’Urso non si ferma e, in pausa da Pomeriggio 5, torna in onda con Live, Non è la D’Urso dopo la pausa della settimana scorsa. Per ogni programma che conduce, Carmelita sfoggia un look diverso. A Non è la D’Urso, solitamente, sfoggia abiti che mettono in risalto il suo fisico e, su Instagram Stories, ai followers, chiede: “e stasera come mi vesto?”. La preparazione del look di Barbara è già cominciata. Nell’utima puntata del Grande Fratello 2019, la conduttrice ha optato per un abito lungo, elegante che, a tratti, ricordava uno stile principesco. A Non è la d’Urso dovrebbe optare per un vestito sempre elegante, ma meno impegnativo anche se potrebbe puntare su piume e paillettes. I fans, però, si apsettano anche un look diverso dal solito. Barbara, dunque, stupirà tutti?

BARBARA D’URSO: “CI VEDIAMO QUESTA SERA”

Barbara D’Urso andrebbe in onda ogni giorno. Innamorata del suo pubblico a cui dice sempre grazie, la conduttrice, d’accordo con l’azienda che continua a coccolarla e ad affidarle programmi, ha deciso di andare in onda anche in un giorno di festa e la nuova puntata di Live, Non è la D’Urso ha messo su una serie di argomenti per un appuntamento elettrizzante del suo show serale. “La scorsa puntata ci ha regalato emozioni enormi e inaspettate: in pochi ci avrebbero creduto, ma Paola Caruso è riuscita a trovare la sua mamma biologica… ed è successo qui a ive, Non è la D’Urso. Stasera saremo di nuovo con voi!!! Pronti a scoprire cosa succederà?!?”, scrive Barbara postando una foto in cui sorride accanto all’ex Bonas e alla sua mamma biologica, la signora Imma.





