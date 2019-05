Barbara d’Urso/ Contro Giorgio Tambellini: “Ci ha tradito tutti” (Grande Fratello 16)

Barbara infastidita da Giorgio Tambellini e i suoi comportamenti

Barbara d’Urso è emozionata per quello che è successo in settimana e non solo per le notizie che riguardano il Grande Fratello 2019. La conduttrice infatti ha ricordato a tutti i fan che Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sono finalmente sposate. “Non potrò essere con loro a condividere questa gioia“, scrive su Instagram allegando una foto con le due amiche, “ma auguro loro tutta la felicità del mondo“. Un’occasione in più per sottolineare ancora una volta come sia riuscita a vincere una delle sue battaglie a favore della comunità LGBTQ. Clicca qui per leggere il post di Barbara d’Urso. La padrona di casa intanto si prepara a fare la sua diretta, pronta a sfogare la sua ira sui concorrenti nel caso in cui non dovessero darle ascolto. Carmelita infatti si è mostrata più che infastidita durante la scorsa diretta, quando Giorgio Tambellini non si è infuriato con Francesca De André e Gennaro Lillio come previsto. Questa sera tra l’altro dovrà ritornare sull’argomento, per via della busta choc ricevuta sull’imprenditore ed un secondo flirt. “Ci ha tradito tutti“, ha sottolineato ieri a Domenica Live parlando del nuovo scoop ricevuto.

Barbara d’Urso porta la macchina della verità dentro la casa?

Paura nella notte per la Casa di Cinecittà, tanto che Barbara d’Urso ha scelto di controllare da vicino i concorrenti del GF 16 e assicurarsi che fosse tutto a posto. A causa di un temporale incessante e qualche fulmine, la diretta di ieri è saltata in diversi momenti e la conduttrice ha scelto di informarli di quanto accaduto dal vivo, sfruttando l’acquario per avvisarli dei problemi tecnici. Intanto al di fuori delle mura del loft iniziano le voci di corridoio che vedrebbero la macchina della verità sbarcare anche nel reality, dopo essere ritornata a Domenica Live per sottoporre Rosi Zamboni al verdetto e scoprire se la sua versione dei fatti su Giorgio Tambellini fosse corretta oppure no. Non è chiaro se la macchina della verità verrà fatta anche ad uno dei concorrenti oppure se le sorprese di cui ha parlato la d’Urso negli altri suoi programmi siano ben altre. Intanto la conduttrice si diverte su Instagram con la sua Gaetana, la pecorella che vorrebbe tanto entrare nella Casa e che ha cercato persino di nascondersi sotto al maglione di un produttore per poter sfuggire allo sguardo della sua padroncina. Clicca qui per guardare il video di Barbara d’Urso.

