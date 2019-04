Barbara D’Urso/ Diffide, battaglie e divertimento: tenetevi forte! (Grande Fratello)

Barbara D’Urso è pronta alla conduzione della terza puntata del Grande Fratello. E’ iniziata in maniera convincente la nuova avventura alla guida del reality per la D’Urso, di nuovo alle prese con un programma che ne ha caratterizzato in maniera assolutamente convincente l’esperienza televisiva, oltre all’appuntamento della domenica e del pomeriggio che l’ha resa di fatto da anni la regina dei salotti su Canale 5. Questo nonostante restare sempre al centro dell’arena televisiva possa essere a volte stressante e possa mettere nell’occhio del ciclone la D’Urso, come nel capo dell’ultimo acceso battibecco avuto durante il suo programma “Live – Non è la D’Urso” con Alba Parietti. Confronto avuto dopo che la Parietti si è lasciata andare ad un commento pesante definendo i programmi della D’Urso, “uno scempio dell’umanità”. Una frase che ha portato a un’inevitabile confronto tra le due, al quale è seguito comunque un chiarimento con la D’Urso che ha affermato di essere amica di Alba Parietti.

BARBARA D’URSO E LA DIFESA DELLE FAMIGLIE ARCOBALENO

Barbara D’Urso è stata poi al centro delle polemiche nelle ultime settimane anche per la sua forte presa di posizione nei confronti del Congresso delle Famiglie a Verona, critiche avvenute poco dopo il ruvido confronto della conduttrice con il Ministro dell’Interno Matteo Salvini, al quale la D’Urso ha rimproverato la scarsa empatia e attenzione verso le famiglie arcobaleno. E in una recente intervista a “Rolling Stone”, Barbara D’Urso è tornata a gamba tesa sul tema: “Sono molto incazzata! Molto! A sapere che c’è ancora gente che non capisce, che c’è ancora gente che si vergogna, che dice che non bisogna venire da me, in trasmissione, a raccontare che si è gay. Queste persone non hanno capito niente: bisogna usare il mezzo televisivo. Io arrivo nelle famiglie di ampie vedute come in quelle – ad esempio – del paesino sperduto dove ci sono ragazzi che vivono con terrore il fatto di confessare ai genitori la propria omosessualità, che magari sono vittime di bullismo a scuola, e che magari arrivano a farsi del male. Ma stiamo scherzando? È una follia.”

BUFERA SUGLI ASCOLTI

Barbara D’Urso è stata poi negli ultimi giorni criticata anche per i dati d’ascolto dei suoi show, compreso il Grande Fratello. Un’accusa dalla quale la conduttrice si è però difesa energicamente, spiegando come i dati Auditel diano ancora una chiara idea di come i suoi show siano ancora sulla cresta dell’onda: “La prima puntata di “Live – Non è la D’Urso” ha fatto il 17% e la seconda il 14%. Questi sono i dati Auditel ufficiali. Ho come obiettivo di rete il 12% e, visti i risultati, siamo super felici, considerato che è una trasmissione totalmente nuova, fatta di talk e prodotta da una testata giornalistica. Quanto fa Fazio? Non è un reality show, non è un talent, non è un varietà, non è un programma di intrattenimento puro. È una formula che mi sono inventata io, che ho scritto io con il mio autore Ivan Roncalli, dove si parla, si parla, si parla. Se il pubblico si affeziona bene, se non si dovesse affezionare è stato un bellissimo esperimento fortemente voluto da Mediaset.”



