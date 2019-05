Barbara d’Urso, domanda hot a Ivana Icardi/ Video “Hai leccato o no?” (Domenica Live)

Momenti di altissimo trash a Domenica Live con Barbara d’Urso protagonista. In studio la conduttrice stava parlando con Ivana Icardi di Gianmarco Onestini, e in particolare delle dichiarazioni di Valentina Vignali, secondo cui la bella sorella dell’attaccante dell’Inter avrebbe leccato l’orecchio al coinquilino in un momento di intimità. Un particolare che non era emerso prima dell’incontro con il fidanzato Luis Galesio. Allora Barbara d’Urso ha voluto fare definitivamente chiarezza, ma la sua domanda è apparsa ambigua agli utenti social e il siparietto è diventato in poco tempo virale. «Ma tu hai leccato o non hai leccato l’orecchio di Gianmarco?», chiede la conduttrice di Domenica Live, mentre Karina Cascella scoppia a ridere e Daniele Interrante prova a fermarla. «Ma tu Ivana nella casa hai leccato l’orecchio solo di Gianmarco o magari anche quello di un altro?», ha proseguito Barbara d’Urso, incalzando l’ospite. L’ex gieffina esasperata ha ammesso: «L’ho fatto, l’ho fatto sì».

BARBARA D’URSO, DOMANDA HOT A IVANA ICARDI

Sui social è subito dibattito, con “hai leccato?” che diventa espressione subito virale su Twitter. Non tutti però hanno preso bene il siparietto di Barbara d’Urso. «Uno dei momenti più tristi della domenica è quando qui su Twitter si passa dal commentare le belle interviste di #MaraVenier a #DomenicaIn, a commentare le bassezze e gli argomenti infelici di #domenicalive, tipo ora leggo di una che avrebbe leccato o meno un orecchio…», ha scritto un utente. «“Ma tu hai leccato o non hai leccato l’orecchio di Gianmarco?”. Buona domenica anche a voi. #domenicalive». Un altro ha aggiunto: «Queste si che sono domande di una conduttrice esperta e professionale. CERTO». Ma c’è anche chi commenta tutto ciò con ironia: «Le domande esistenziali della vita le puoi sentire solo a #domenicalive “HAI LECCETO O NON HAI LECCATO?”». Basta scorrere la timeline di Twitter per accorgersi della portata di questo siparietto, destinato a far discutere.

Ivana Icardi ha leccato l’orecchio o no? pic.twitter.com/C1mPvxSVq6 — Trash Italiano (@trash_italiano) May 5, 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA