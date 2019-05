Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio/ Arriva il film insieme? Dopo Dolceamaro…

E alla fine sembra proprio che la premiata ditta formata da Barbara d’Urso e da Cristiano Malgioglio presto regalerà importanti soddisfazioni al loro pubblico. La conduttrice ha fortemente voluto il paroliere con sé in tv come opinionista del Grande Fratello 2019 dopo l’ottima performance della scorsa edizione e adesso, tra baci, balli e dopo le vacanze cubane fatte insieme a Natale, sembra arrivato il momento per loro di guardare avanti. Proprio nei giorni scorsi i due hanno lanciato il video di Dolceamaro, quello che potrebbe presto diventare il vero e proprio tormentone estivo non facendosi sentire al pubblico di Canale 5 la mancanza della bella Barbara d’Urso. Le novità però potrebbero non finire qua e proprio in queste ore è venuta a galla la possibilità che per loro possa esserci addirittura un film insieme all’orizzonte.

IL FILM CON BARBARA D’URSO E CRISTIANO MALGIOGLIO

A lanciare il possibile scoop è stato proprio Cristiano Malgioglio che ha rilanciato: “Siamo stati a Cuba mesi fa per un progetto con Carlos Tabio (regista di Fragola e Cioccolato e Guantanamera). È una cosa molto importante“. In realtà i due hanno spesso parlato di questo importante progetto che li ha visti protagonisti ma mai nessun dettaglio è stato davvero annunciato ufficialmente, e adesso? I due si sono lasciati andare ad una festa a Milano per la presentazione del video di ‘Dolceamaro”, e lo stesso paroliere ha confidato che il progetto è arrivato per caso: “È stato un caso, io ho una collezione di vecchi 45 giri e mi è caduto l’occhio su quello. Era stato un successo, così ho chiamato Barbara e lei ha accettato”. Quale sarà il prossimo progetto dei due? Quello in arrivo è davvero un film?

