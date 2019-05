BARBARA D’URSO/ Fisico mozzafiato a 62 anni (Live Non è la D’Urso)

Siparietto hot per la bella sessantaduenne Barbara D’Urso. La conduttrice oramai storica di Mediaset non ha mai nascosto di tenere moltissimo al suo fisico e i risultati sono a dir poco sorprendenti: un corpo tonico, levigato e una figura così atletica che farebbe davvero invidia alle sue colleghe più giovani. Se avessimo avuto ancora qualche dubbio sulla sua fisicità possiamo affermare tranquillamente che ogni incertezza è volata via grazie al servizio di Striscia la Notizia, che ha ‘smascherato’ un piccolo particolare di cui quasi nessuno si era accorto. Nella puntata del 6 maggio del Grande Fratello, Barbara D’Urso si è dovuta cambiare d’abito in fretta e furia per esigenze di copione, dovendosi poi rivestire in fretta e furia per la diretta. La stessa conduttrice napoletana non era proprio sicura di aver messo tutto a posto, tant’è vero che lei stessa ha chiesto maliziosamente: “Ho messo tutto? Il reggiseno c’è? Anche le mutandine?“. Queste domande hanno fatto alzare il tasso erotico maschile alle stelle, ravvivato da un vestito con delle trasparenze che lasciavano davvero poco all’immaginazione.

INCIDENTE HOT AL GRANDE FRATELLO

L’occasione, nemmeno a dirlo, era il suo compleanno e un vestito ‘particolare’ era senz’altro d’obbligo. Più che un vestito, però, quello di Barbara D’Urso era una lunga trasparenza, tant’è vero che il pubblico da casa (primi su tutti gli occhi attenti e vigili di Striscia la Notizia) hanno subito individuato il punto forte della bella conduttrice napoletana: un perizoma di colore nero, stretto al punto giusto. Apriti cielo. Il programma satirico di Antonio Ricci non ha perso tempo e ha immediatamente ‘messo alla berlina’ Barbara D’Urso, ‘colpevole’ (gli apici sono davvero d’obbligo in questo caso) di essere ancora incredibilmente bella e attraente all’importante età di sessantadue anni. Il suo successo come donna lo vediamo anche dai social network come Facebook o Instagram, dove la conduttrice continua a ricevere l’apprezzamento del pubblico maschile, dai più attempati ai ragazzi più giovani. In ogni caso, Instagram non è utilizzato dalla conduttrice solo per farsi vedere ma anche e soprattutto per lanciare delle importanti novità. Ecco quali.

BARBARA D’URSO: LANCIATO IL VIDEO CON MALGIOGLIO AL GRANDE FRATELLO

Per scoprire le novità su Barbara D’Urso e tutto ciò che le ruota attorno basta andare su Instagram (oramai preferibile a Facebook) e digitare Barbaracarmelitadurso. Qui troviamo tante foto, video e novità sulla conduttrice di Live – Non è la D’Urso che è seguita da tanti followers di tutte le età. E’ di qualche ora fa la notizia che Barbara D’Urso ha postato proprio sul suo canale l’ultimo videoclip di Cristiano Malgioglio, uno degli amici storici della conduttrice. Il video si intitola “Dolceamaro“e si preannuncia ad essere uno dei classici tormentoni di questa calda estate 2019. Il videoclip, come da tradizione per il buon Malgioglio, è stracolmo di ballerini e ballerine che si scalmanano in una serie incredibile di balletti. Ma, soprattutto, al centro di questo videoclip c’è proprio lei, Barbara D’Urso, attorniata e desiderata da moltissimi uomini giovani. Il riferimento ai toy-boy è evidente, quello alla sua sensualità anche e non potrebbe essere davvero altrimenti. La musica di Malgioglio potrà anche non piacere, è vero, ma una Barbara D’Urso così la rende senza dubbio molto più sopportabile.





