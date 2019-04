Barbara D’Urso/ Foto, quale sarà l’outfit stasera? (Grande Fratello 16)

Barbara D’Urso è sempre pronta a tornare bambina, anche se al Grande Fratello 2019 riusciamo a vedere questo lato del suo carattere solo durante l’ingresso di Cristiano Malgioglio. Ormai la gag fra conduttrice e opinionista è stata consolidata nelle ultime settimane: Carmelita non vede l’ora di alzare la gonna di zia Malgy e mostrare le sue grazie alle telecamere. E sarà ovviamente impossibile per il paroliere italiano riuscire a tenere a freno il suo amore per gonne e vestiti lunghi. Mentre a Domenica Live ritorna giocherellona grazie alla presenza della piccola Liv, una delle figlie di Francesco Facchinetti, Barbara assume il ruolo da imperatrice indiscussa nelle dirette gieffine. Mani ai fianchi e mento alto, sguardo di chi sta per tirare le orecchie a qualcuno dei concorrenti. La posa d’ursiana è ormai un cult: le imiteranno anche questa? Clicca qui per guardare la foto di Barbara d’Urso e Liv Facchinetti.

Barbara D’Urso, attesa per l’outfit

Quale sarà l’outfit che Barbara D’Urso sceglierà per la diretta del Grande Fratello 2019 di questa sera? A differenza degli abiti scelti per Domenica Live, la conduttrice potrebbe puntare ancora verso un look luccicoso come quello della scorsa settimana. Si fa a gara a colpi di pailettes e brillantini fra Carmelita e Cristiano Malgioglio, lasciando che sia Iva Zanicchi la più sobria dei tre. Nella puntata di ieri del suo contenitore domenicale, la d’Urso ha preferito invece sfoggiare una semplice gonnellina a fiori unita ad un top vertiginoso rosa, completato ovviamente da scarpe con tacco vertiginoso dal colore rosa/Barbie. Clicca qui per guardare il video di Barbara D’Urso. Questa sera ritornerà invece a preferire l’abito lungo, total black e con decorazioni vistose, oppure rimarrà più giovanile, con stivalelungo e abitino sensuale e corto come la scorsa settimana? Il dubbio è lecito, soprattutto perchè la padrona di casa, anzi della Casa, ha scelto di puntare sulla sua capacità nel trasformarsi durante le diverse occasioni televisive. Forse dati i temi trattati in puntata, fra cui la lettera inedita della madre biologica di Serena Rutelli, opterà per un look elegante e serioso.

Un nuovo pretendente per Barbara D’Urso?

Il Grande Fratello 2019 ha già regalato a Barbara D’Urso un possibile pretendente. Il pubblico non ha dimenticato la corte spietata che Alberto Mezzetti le ha fatto durante la scorsa edizione, anche se poi è tutto caduto nella nebbia. Questa volta si tratta di Enrico Contarin, il ragazzo di Bessica che in comune con il Tarzan di Viterbo ha solo la lunghezza dei capelli. Piovono poesie anche per Barbarella, una delle abilità del concorrente veneto, ma è possibile che nel suo caso non verrà alimentato alcun gioco fra preda e predatrice innescato invece l’anno scorso. Un gossip amoroso scoppiato proprio fra le mura della Casa, poi sfociato in una bella amicizia fra Mezzetti e la d’Urso ed infine nel baratro più nero per il vincitore del GF 15. Lo stesso Alberto ha infatti confidato di recente al settimanale Dipiù di non aver alcun contatto con la timoniera, forse per via di quei rumors sulla loro presunta love story che iniziavano ad infastidirla. Sarà davvero così oppure rivedremo Tarzan ricomparire sul piccolo schermo?

Barbara torna bambina

L’outfit a Domenica Live





