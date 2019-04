BARBARA D’URSO/ Maurizio Costanzo “preferisce” Mara Venier (Domenica Live)

Dopo la pausa pasquale di Domenica Live, Barbara d’Urso torna in diretta su Canale 5. La settimana scorsa ha lasciato campo libero alla rivale Mara Venier, che con Domenica in ha fatto il pieno di ascolti (1.791.000 telespettatori e il 18.20% di share per la prima parte e 1.801.000 telespettatori e il 17.90% di share per la seconda). Domenica Vintage, in onda sull’ammiraglia avversaria, ha segnato 1.118.000 telespettatori e il 10,22% di share. Uno speciale che ha raccolto il meglio di 10 anni di Domenica 5 e Domenica Live, con le interviste a Loredana Bertè, Rudy Zerbi, Alex Britti, Tinto Brass e Irene Grandi. Per la d’Urso, la scelta di “saltare un turno” è ormai consuetudine. Sarà che i ritmi sono incalzanti, con i 4 programmi di cui è timoniera (oltre a Domenica Live, Pomeriggio Cinque, Live – Non è la d’Urso e il Grande fratello 16), ma il risultato è comunque positivo.

Gli ospiti di Barbara d’Urso

Questa settimana, Barbara d’Urso sfodera le carte vincenti. Il primo ospite atteso è Francesco Facchinetti, eccezionalmente in coppia con la moglie Wilma. Largo spazio al Grande fratello 16, con lo choc di Jessica Mazzoli ricoverata in ospedale. “Mistero” attorno al mittente della lettera a Serena Rutelli: il segreto – annuncia Carmelita – verrà svelato in diretta. E intanto c’è già chi fa supposizioni: saranno i genitori naturali, dal momento che Serena è stata adottata? Oppure il classico spasimante che ha preso coraggio per rivelarsi? Dall’altra parte, Mara Venier intervisterà Leonardo De Andreis, Rita Dalla Chiesa, Giancarlo Giannini, Ambra Angiolini e Cesare Bocci. Se Mediaset ha il Gf 16, Rai ha Ballando con le stelle. Direttamente dal talent show, arriveranno Dani Osvaldo e Milena Vukotic.

Barbara d’Urso: per Costanzo è meglio la Venier

Per Maurizio Costanzo, la sfida della domenica tra Barbara d’Urso e Mara Venier è vinta senza riserve dalla seconda. Il conduttore, storicamente “diviso” tra la tv di Stato e la tv commerciale, non ha dubbi su chi premiare. “Non è un caso che l’edizione di quest’anno di Domenica in abbia buoni risultati di ascolto“, spiega nella sua rubrica su Libero, “che Mara Venier sia brava in questo genere di programma, non è certo una novità”. Non c’è gara, a quanto pare, tra le due competitor: “Quel che più mi stupisce, quando vedo parte di Domenica in, è la qualità di alcune interviste che fa la Venier stessa”. Non si parla necessariamente di scoop: anche quando si trova davanti a personaggi “molto sfruttati” in televisione, zia Mara riesce sempre a fare luce su aspetti sconosciuti di quella persona. Chapeau.



© RIPRODUZIONE RISERVATA