BARBARA D’URSO/ Oltre al Grande Fratello parlerà di Pamela Prati? (Domenica live)

Che cosa bolle in pentola per Barbara d’Urso? La conduttrice italiana è ormai travolta dal successo di Dolceamaro, la canzone che Cristiano Malgioglio ha voluto rispolverare grazie a un vincente remix. “Stasera si va in balera a festeggiare l’uscita”, dice mentre svolazza con la sua gonna nera e il giubbino in jeans, pronta a un incontro con il paroliere italiano. Oggi Barbara d’Urso ritornerà sul piccolo schermo di Canale 5 con il suo Domenica Live e forse deciderà di parlare ancora una volta del giallo di Pamela Prati che ha impegnato tante serate del suo programma serale Live – Non è la d’Urso. Un obbligo dovuto alla messa in onda dell’intervista fatta da Verissimo alla showgirl, in cui il mistero attorno a Marco Caltagirone si infittisce ancora di più. Forse al pari delle polemiche che sono piovute dai social sulla padrona di casa, colpevole agli occhi di molti di calcare la mano su un presunto gossip montato a tavolino.

BARBARA D’URSO, LE SCUSE DI PARPIGLIA

Nessuna dichiarazione da parte della d’Urso in merito alle critiche ricevute, né su come sceglierà di muoversi in base alle ultime news sulla Prati. Sappiamo però che ha messo già le mani avanti: pronta a sfogare la sua rabbia verso chi potrebbe averla presa in giro. Un altro mistero spunta però sulla conduttrice e sul rapporto incrinato con Gabriele Parpiglia, che ha citato proprio in occasione di un nuovo approfondimento sul giallo Prati. Il diretto interessato si dichiara emozionato e felice sui social, in un lungo post fatto di scuse e nostalgie. Non è chiaro per quale motivo fra i due sia calato il gelo, ma Parpiglia ammette di aver compiuto un errore dal punto di vista umano. La d’Urso però ha preferito per ora non rispondere in alcun modo alla sua richiesta di pace.

GLI AGGIORNAMENTI SUL GF

Barbara d’Urso promette di andare fino in fondo e chiarire uno dei dettagli diffusi durante la puntata del Grande Fratello 16 dello scorso lunedì. In particolare si fa riferimento al presunto tradimento di Giorgio Tambellini, il fidanzato di Francesca De Andrè paparazzato con una certa Rosi Zamboni. Nei giorni scorsi la donna dalla chioma bionda è stata al centro di un chiarimento da parte di Tambellini, che ha rivelato sui social di non aver tradito in alcun modo la fidanzata. La paparazzata che li ha ripresi insieme in fascia notturna ha evitato infatti di fotografare altre persone con cui si trovavano in quel momento. Barbara d’Urso ha scelto di intervistare l’influencer di origine bergamasca: la Zamboni sarà una degli ospiti di Domenica Live di oggi ed è pronta a esibire delle altre foto che riguardano quello specifico incontro. Saranno prove a favore di chi pensa a un reale tradimento oppure confermeranno la versione di Giorgio? Nuovo materiale da mostrare tra l’altro alla De Andrè nella puntata di domani, quando la gieffina verrà informata delle ultime novità in merito.



