Barbara d’Urso punge Signorini e Parpiglia/ Fiordelmondo li cita, lei sbotta…

Un inizio infuocato quello dell’ottava puntata di Live non è la d’Urso. Si parla del matrimonio saltato di Pamela Prati con Mark Caltagirone e in studio, tra gli ospiti, Barbara d’Urso presenta anche Alan Fiordelmondo, giornalista che ha dato il suo contributo nell’inchiesta pubblicata dal settimanale Chi sulle nozze. Ed è proprio con un filmato sulla location delle nozze che parte la discussione. “Noi siamo stati lì” ammette la d’Urso prima del filmato e, una volta finito, è Fiordelmondo a prendere parola. Il giornalista tiene in primis a sottolineare che “Noi siamo andati lì già la settimana scorsa, io ho collaborato a questa inchiesta con Gabriele Parpiglia per conto del settimanale Chi…” La d’Urso si risente di questa precisazione, da lei già fatta all’apertura dello show, quando lo ha presentato come ospite.

BOTTA E RISPOSTA PUNGENTE TRA BARBARA D’URSO E FIORDELMONDO…

Di fronte alla precisazione di Alan Fiordelmondo, Barbara d’Urso lo interrompe e dichiara: “L’ho già detto Alan, già due- tre volte…” Un iniziale gelo lascia poi spazio alle risate ed è proprio la conduttrice che stempera l’atmosfera “No, per non dire che non l’ho già detto e sono molto contenta di averti qui e di poterne parlare”. Applausi per la d’Urso e un sorriso di Fiordelmondo alla fine di una stoccata che riporta alla luce le dichiarazioni fatte in passato sia da Alfonso Signorini che da Gabriele Parpiglia sulla conduttrice. Il direttore del settimanale Chi aveva infatti detto di lei “Non mi piace..” Parpiglia, invece, aveva ammesso “So che ce l’ha con me. Infatti quando la incontrerò le chiederò: “Cara Barbara, precisamente, al dettaglio, ma che cosa ti ho fatto io, inteso come Gabriele (lo specificherò)?”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA