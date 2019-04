Barbara D’Urso: “sono single e non faccio l’amore”/ A Pomeriggio 5: “sei meglio di..”

Barbara D’Urso, dopo il successo ottenuto con la quarta puntata del Grande Fratello 2019, puntuale come ogni giorno, anche oggi, martedì 30 aprile, è tornata in diretta per condurre la nuova puntata di Pomeriggio 5. Dopo aver dedicato la prima parte della trasmissione ai fatti di cronaca, Carmelita, nella seconda parte, insieme agli ospiti Ambra Lombardo, Serena Garitta, Franco Terlizzi, Roger Garth e Roberto Alessi, ha rivissuto tutte le emozioni provate nell’ultima puntata del reality show. Il primo argomento affrontato è stato il bacio passionale che Ambra Lombardo ha dato a Kikò Nalli a cui ha dichiarato i propri sentimenti svelando di aver chiuso la relazione che aveva quando è entrata nella casa. Un bacio intenso, ricco di passione che ha provocato tantissime emozioni non solo ai protagonisti, ma anche ai telespettatori come ha spiegato la stessa Serena Garitta.

BARBARA D’URSO: “SONO SINGLE E NON FACCIO L’AMORE”

Dopo aver rivisto la scena de bacio tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli, Serena Garitta ha svelato cos’è accaduto a casa sua quando in diretta ha assistito alla scena passionale tra la sexy professoressa del Grande Fratello 2019 e Kikò Nalli. Serena, infatti, ha svelato che, di fronte a quel bacio, lei e il fidanzato, sono stati travolti dalla passione. “Sei meglio di un film erotico”, ha commentato Roberto Alessi. “Proprio io che sono single e non faccio l’amore”, ha aggiunto la D’Urso. Dichiarazioni a cui ha risposto Ambra che ha svelato come quella di Barbara, in realtà, sia una scelta. Secondo gli ospiti di Pomeriggio 5, infatti, Barbara D’Urso avrebbe l’imbarazzo della scelta. Ipotesi confermata dalla stessa conduttrice che, a quanto pare, per il momento, non ha il tempo per pensare all’amore.

