Barbara Palombelli/ Adozione: “ecco perchè l’avevamo tenuta segreta” (Verissimo)

Barbara Palombelli ha deciso di non opporsi ai recenti contatti nati fra la famiglia naturale e la figlia Serena Rutelli. La concorrente del GF 2019 ha infatti ricevuto ben due lettere, una dalla madre biologica e l’ultima dal fratello Gaetano e in entrambi i casi la conduttrice ha deciso di informare la collega per capire come procedere. La Palombelli ha scelto di lasciare ogni decisione a Serena, senza interferire o fare la mamma chioccia. Forse non lo è mai stata del tutto, come si intuisce da alcuni racconti della Rutelli, ma di sicuro è stata severa e molto preoccupata per entrambe le figlie adottive. Nel suo libro Mai fermarsi, edizione Rizzoli, la timoniera di Forum parla infatti della prima volta di come ha vissuto l’adozione delle due ragazze, anni drammatici in cui temeva che il padre biologico, violento e pericoloso, potesse in qualche modo trovarle. “La storia va tenuta segreta“, rivela infatti fra le pagine della sua autobiografia, “non devono uscire foto sui giornali”. Nessuno doveva essere informato della presenza di Monica e Serena a casa Rutelli e per questo Barbara Palombelli ed il marito hanno fatto di tutto per tenerle lontano dai riflettori. La conduttrice sarà ospite di Verissimo per la puntata di oggi, sabato 11 maggio 2019, dove racconterà quest’esperienza e le sue emozioni legate a quegli eventi. Anni molto duri per la coppia, che doveva prestare ogni attenzione anche al più piccolo raffreddore o incidente. In quel caso, rivela nel suo libro, “i genitori biologici avrebbero potuto rivalersi su di noi“. Sono anni quindi vissuti sul filo di un rasoio, ma anche preziosi per formare un’alleanza in famiglia in grado di combattere anche contro la lentezza di una burocrazia che si faceva attendere.

Barbara Palombelli e la paura dopo l’adozione

Barbara Palombelli ha scelto di supportare la figlia di fronte alla sua decisione di partecipare al Grande Fratello 2019. E nonostante le storture di naso da parte di diversi spettatori all’inizio del suo percorso, Serena Rutelli è riuscita a farsi amare dal grande pubblico grazie alla sua semplicità e sincerità. Ironia della sorte? Nonostante sia stata adottata, il suo sguardo, la linea degli occhi, ricorda molto quelli di mamma Barbara. I dubbi però in casa Rutelli ci sono stati eccome, fin da quando Serena ha avuto sentore di poter entrare nella Casa di Cinecittà. Barbara alla fine ha ceduto, “perché mia figlia me lo chiedeva da una decina di anni“, ha rivelato al Maurizio Costanzo Show. Per Francesco Rutelli è stato più difficile doverlo accettare, forse per via della grande paura di esporre la ragazza al grande pubblico. Lo stesso che hanno sempre visto come un grande pericolo durante i primi anni dell’adozione. A causa della pericolosità del padre biologico, la coppia infatti ha scelto sempre di non frequentare spazi aperti e frequentati, per la paura di inciampare nell’uomo, morto in seguito di tubercolosi, oppure “uno dei suoi amici malavitosi“, come scrive la Palombelli nel suo nuovo libro. Il rischio in quel periodo era fin troppo grande, soprattutto perché la Legge tardava ad oliare le proprie ruote per aiutare i genitori adottivi. Nonostante i tanti episodi che hanno dimostrato la sua pericolosità, il padre naturale ha sempre avuto la possibilità di far valere i propri diritti per riavere le figlie. Anche se è stato proprio lui, quando Serena aveva solo tre anni, a scegliere di abbandonare le bambine in istituto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA