Beautiful/ Anticipazioni: Steffy e Bill, Liam e Hope, doppio matrimonio in arrivo

Passano gli anni, ma a Beautiful i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. La soap opera americana che da anni incolla milioni di telespettatori in tutto il mondo, nelle prossime puntate regalerà davvero tante emozioni. I protagonisti della soap sono i componenti della famiglia Forrester e Spencer. Dopo anni dedicati al triangolo amoroso formato da Brooke, Ridge e Taylor, a prendere il sopravvento è il triangolo di Hope, Liam e Steffy. Dopo aver avuto un figlio dalla Forrester, Liam Spencer, nei prossimi mesi, avrà un figlio anche da Hope. Entrambe rappresentano i grandi amori del giovane Spencer che, tuttavia, dopo aver perdonato il tradimento di Steffy con il padre Bill, non riesce a dimenticare Hope con la quale convolerà presto a nozze.

BEAUTIFUL: LIAM E HOPE SI SPOSANO

Nelle prossime puntate di Beautiful, Hope coronerà il suo sogno d’amore con Liam. In attesa di un bambino, Hope e Liam decideranno di sposarsi. Liam chiederà così al fratello Wyatt di fargli da testimone mentre la figlia di Brooke deciderà di tendere la mano a Steffy che farà sempre parte della sua vita essendo la madre della prima figlia di Liam. Hope, così, inviterà Steffy al matrimonio. Spiazzata dal gesto della rivale, la figlia di Ridge chiederà a Hope di farsi accompagnare da Taylor che, tornata in città, è seriamente preoccupata per tutta la situazione. Tayor, infatti, è convinta che sia stata Brooke a convincere Hope ad invitare Steffy alle nozze con un unico scopo: farla soffrire. Al matrimonio di Hope e Liam, così, tra Brooke e Taylor scoppierà un acceso litigio.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 16 MAGGIO

Il matrimonio di Hope e Liam non sarà l’unico. Nella puntata in onda oggi, giovedì 16 maggio, Bill e Steffy decideranno di sposarsi il prima possibile. Dopo aver visto il bacio di Liam e Hope, infatti, Steffy si è rifugiata tra le braccia di Bill accettando di sposarlo in cambio delle azioni della Forrester. Dollar Bill, così, desideroso di rendere Steffy presto sua moglie, andrà da lei con un abito da sposa chiedendole di sposarsi presto a dispetto di tutto e di tutti. In molti, infatti, non credono che la figia di Ridge accetterà di sposare davvero il suocero. Tutto, dunque, è pronto per le nozze: Bill e Steffy si sposeranno davvero?



