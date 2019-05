Beautiful, oggi 1 maggio non va in onda: perché?/ Zoe costretta ad andare via

Oggi, mercoledì 1 maggio, Beautiful si prende una pausa dal suo pubblico e, in occasione della festa dei lavoratori, va in “vacanza” solamente per la giornata. La soap opera americana poi, tornerà con le sue dinamiche a pieno regime, nella giornata di domani, giovedì 2 maggio. Dove siamo rimasti e cosa ci dobbiamo aspettare? Come sempre, al telenovela, procede con le implicazioni sentimentali della famiglia Forrest, tra sfilate di moda ed emozioni che ruotano attorno alle due famiglie della moda (ci sono anche gli Spencer ma non dimentichiamoci dei Logan). Xander è venuto a conoscenza delle minacce sul sito di Hope for the Future e ha chiesto di vedere con i suoi occhi i commenti e le fotografie postate. Tutto questo, accadeva nel corso della puntata di lunedì, che ha aperto la settimana. Successivamente, quando il giovane Avant scopre che è presente non solo un’immagine della Logan ma anche fotografie di Emma, il dubbio che lo stalker sia Zoe e non Sally, si farà sempre più forte.

Beautiful, mercoledì 1 maggio non va in onda: ecco perché

Beautiful, mercoledì 1 maggio non va in onda. La soap, torna giovedì pomeriggio, come sempre a partire dalle 13.35 circa, subito dopo il TG5 dell’ora di pranzo e poco prima della telenovela iberica Una vita. Cosa è successo e cosa accadrà? Nell’attesa di scoprire le anticipazioni proprio da giovedì in poi, scopriamo dove eravate rimasti. Martedì 30 aprile 2019, avete scoperto che la stalker è Zoe, mentre Sally è stata accusata ingiustamente. Alla Forrester tutti comprendono, che la vera vittima a cui sono state dirette le minacce di Zoe è proprio Emma e non Hope come in principio tutti credevano. La nuova arrivata è pazza di gelosia per l’Avant. Domani pomeriggio, Zoe ammetterà tutte le sue colpe. Ed infatti, letteralmente esausti da questa storia, Thorne, Sally, Xander ed Emma andranno da Wyatt per incontrare proprio Zoe comunicandole di averla scoperta. La ragazza alla fine ammetterà di essere stata lei l’autrice delle minacce condivise sul sito. A questo punto, dopo avere detto la verità, Xander la obbligherà ad andare via prendendo il primo volo in direzione Londra.

