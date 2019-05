Belen e Stefano De Martino/ Il gossip sul bebè e quelle parole di Maurizio Costanzo..

Si fa o non si fa questo matrimonio bis? I fan di Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuano a chiederselo da quando la coppia è ufficialmente tornata insieme. Da allora sono susseguiti alcuni momento molto speciali. Belen e Stefano sono partiti per il Marocco col piccolo Santiago e, di recente, sono volati ad Ibiza, stavolta da soli. E c’è chi continua a chiedersi se questa sia stata una partenza “strategica”, proprio da dedicare ai preparativi delle seconde nozze. D’altronde, gli impegni televisivi per la coppia sono giunti al termine. Stefano ha da poco concluso una grandissima stagione di Made in Sud e ha ora il tempo di godersi le vacanze e, probabilmente, organizzare anche qualche evento speciale, come un matrimonio. Difficile però dire se la coppia abbia realmente intenzione di convolare a nozze dopo soli pochi mesi dal ritorno di fiamma.

BELEN POCO IN TV? MAURIZIO COSTANZO DICE LA SUA

Ciò che è certo, è che Belen e Stefano de Martino stanno vivendo un momento della loro vita davvero speciale, indimenticabile. Coronato sui social da frasi d’amore, dediche, scatti insieme o dell’altro. Una serie di gesti che non fanno che alimentare le speranze dei fan in merito all’arrivo imminente di un altro figlio. E mentre il gossip continua a volare, c’è chi si chiede come mai le sue apparizioni in tv non siano così frequenti. A spiegarlo è Maurizio Costanzo che, nella sua rubrica su Nuovo, scrive: “Belen non solo è bella ma ha dimostrato di essere anche preparata. Non credo venga tenuta in panchina da Mediaset, anzi la sua sembra una scelta precisa: centellinare le sue apparizioni per non rischiare la sovraesposizione”.

