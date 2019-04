Belen e Stefano De Martino/ Il video del bacio hot fa impazzire il web: “Unici”

Belen e Stefano, una coppia che fa sognare. Lo scatto pubblicato dalla Rodriguez su Instagram, con il quale è stato ufficializzato il ritorno di fiamma con De Martino, ha registrato oltre un milione e centomila like. Un record assoluto ma prevedibile visto quanto fosse atteso il ritorno insieme di una delle coppie più chiacchierate di sempre. Da Antonella Clerici a Rocco Hunt, Da Samantha De Grenet a Valeria Marini, tantissimi hanno sentito il bisogno di gioire tra i commenti di Belen e Stefano di questo annuncio tanto atteso a cui a breve potrebbe seguirne un altro. In tanti si chiedono se sia “in cantiere” l’arrivo del secondo figlio della coppia. “A quando un fratellino o una sorellina per Santiago?” scrive qualcuno sui social, ma la showgirl preferisce non replicare, almeno per ora.

BELEN E STEFANO, IL VIDEO DEL BACIO È VIRALE

E se la foto pubblicata qualche giorno fa ha scatenato un milione di like, il video pubblicato nelle ultime ore dalla coppia potrebbe ottenere risultati ancor più sorprendenti. Su Instagram arrivano infatti le immagini live di un primo e romantico bacio di questo ritorno di fiamma. In circa un’ora, il video pubblicato da Belen è stato visto da oltre un milione di persone, numero destinato a crescere di tanto. La coppia sta davvero vivendo un momento di grande serenità e felicità, il tutto condito dal romanticismo di chi si ritrova dopo tempo. “Sono felice e credo che ogni cosa sia al suo posto, finalmente.” ha fatto sapere Stefano De Martino, al settimo cielo, solo pochi giorni fa. Non ci resta che attendere l’annuncio di un secondo bebè!

Visualizza questo post su Instagram ᗰᗩᔕ Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: Apr 27, 2019 at 9:34 PDT





