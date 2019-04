Belen e Stefano De Martino/ La showgirl è incinta? Rompe il silenzio e svela che…

Il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha reso felici i tantissimi fan che da anni speravano in questa notizia. Il tutto è reso ancora più magico dal fatto che il ballerino e la showgirl siano partiti insieme per il Marocco, dove da qualche giorno stanno godendosi una bellissima vacanza assieme a loro figlio Santiago. Si tratta di immagini inedite per noi ma anche per il piccolo Santi, che l’ultimo viaggio con mamme e papà assieme lo ha fatto quando era così piccolo da non ricordarlo. Ed è in questo scenario magico che in molti si chiedono se la Rodriguez sia in dolce attesa. Una foto di Belen e Stefano che tengono le mani unite sul ventre della Rodriguez fa sospettare che il bebè sia già in arrivo, ma a smentire tutto arriva proprio la showgirl.

BELEN RODRIGUEZ SMENTISCE LA GRAVIDANZA MA…

Come riporta 361magazine, Belen Rodriguez ha smentito di essere incinta. Per ora, quindi, nessun figlio in arrivo ma chissà che la dolce attesa non arrivi per l’estate. D’altronde, la showgirl non ha mai negato il desiderio di allargare la famiglia e ora che con Stefano De Martino è tornato il sereno, la cosa potrebbe accadere molto presto. Anche il ballerino e conduttore di Made in Sud si è detto in un periodo davvero d’oro. Al settimanale Oggi, ha confessato: “Che dirle sono sereno, il lavoro va molto bene e sto ricostruendo la mia vita, diciamo che negli anni ho imparato che se scegli di fare questo mestiere mantenere privata la tua vita non è semplice ma ci si deve provare, per questo rispetto a prima preferisco parlarne il meno possibile, è l’unico modo per difenderla. Sono felice e credo che ogni cosa sia al suo posto, finalmente.”

