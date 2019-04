Belen Rodriguez e Stefano De Martino allo scoperto/ Foto, dedica a lei e Santiago

Belen e Stefano confermano ufficialmente il ritorno di fiamma. In vacanza per Pasqua, a compiere il grande passo è stato De Martino che, su Instagram, ha pubblicato una foto della moglie e del figlio Santiago scrivendo una bellissima dedica d’amore per entrambi. “Le mie persone preferite”, si legge nella didascalia che accompagna la foto. Un’immagine semplice in cui Belen e Santiago sono stati fotograti dallo stesso Stefano De Martino davanti ad un monumento del posto in cui hanno scelto di trascorrere Pasqua e Pasquetta. Una foto che, in pochissimo tempo, ha superato più di 300mila like scatenando letteralmente i fans e gli amici che si sono complimentati con lui non solo per la bellezza della foto, ma soprattutto per la capacità di riunire la famiglia. “Finalmente”, “Che belli, lo sapevo che prima o poi sarebbe successo”, “siete stupendi insieme”, “la famiglia prima di tutto”, sono solo alcuni dei 9mila commenti presenti sotto la foto.

Belen e Stefano, la dedica di De Martino alla Rodriguez e a Santiago: “le mie persone preferite”

La famiglia De Martino-Rodriguez si è ufficialmente riunita. Dopo settimane di gossip, indiscrezioni e paparazzate, Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno regalato una splendida sorpresa di Pasqua ai fans annunciando con una foto il ritorno di fiamma. Nessun bacio sui social, ma una splendida dedica di De Martino alla Rodriguez e al figlio Santiago, gli amori più importanti della sua vita. Dall’atra parte, Belen ha deciso di condividere un video in cui sorride raggiante mentre Santiago le va incontro. Felice accanto ai suoi uomini, Belen indossa un abito anche abbastanza ampio che ha scatenato anche nuovi rumors su una presunta, seconda gravidanza della showgirl argentina. Dopo aver rinunciato, dunque, alla conduzione di Temptation Island Vip, Belen non nasconde la propria felicità per essere riuscita a riunire la sua splendida famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Le mie persone preferite. Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino) in data: Apr 22, 2019 at 3:31 PDT





