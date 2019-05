Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Ancora sposi: seconde nozze alle Baleari?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sposano ancora. La showgirl e il conduttore napoletano, dopo essere tornati insieme, sarebbero pronti a rinnovare i voti matrimoniali dopo aver firmato la separazione tre anni fa. Come ha ribadito ultimamente Belen prima di ufficializzare il ritorno di fiamma con De Martino, il divorzio non è mai arrivato, ma per dare inizio ad un nuovo capitolo della oro vita insieme, Belen e Stefano sarebbero pronti a pronunciare nuovamente il fatidico sì. A lanciare il clamoroso scoop è Napoli Today, che ha intercettato un’anteprima di Tv Spy, settimanale in uscita oggi, venerdì 3 maggio. Felici e innamorati come si mostrano sui social facendo anche torcere il naso ai fans tra i quali c’è chi non crede totalmente al loro ritrovato amore, Belen e Stefano sarebbero pronti a sposarsi per a seconda volta.

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO: SECONDO MATRIMONIO ALLE BALEARI?

Dopo il primo matrimonio da favola che ha fatto sognare tutti i fans, Belen Rodriguez e Stefano De Martino dove rinnoveranno i voti nuziali? “Il magazine svela anche le probabili location delle seconde nozze: si tratterebbe delle Baleari (dove Belen e Stefano trascorreranno insieme le vacanze con loro figlio, Santiago) oppure Napoli, la città natale di Stefano“, si legge sempre su Napoli Today. Belen e Stefano, per il momento, non commentano le varie indiscrezioni che stanno circolando sul loro rapporto. Dopo essersi separati e aver intrapreso strade diverse, i due sembrano sempre più uniti e innamorati. Il secondo matrimonio, dunque, ci sarà davvero? I fans più romantici lo sognano sperando di vedere anche Belen in dolce attesa.

