Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Come Fedez e Chiara Ferragni: ecco perché

Belen Rodriguez e Stefano De Martino non riescono a contenere la gioia per essere tornati insieme. La coppia su Instagram, ha deciso anche di “sbottonarsi” più del dovuto, postando delle tenerezze da condividere con amici ed estimatori. Per festeggiare il ritorno l’uno tra le braccia dell’altra, un bacio caliente in poche ore è già diventato virale, portandosi a casa delle visualizzazioni incredibili. Naturalmente alla coppia non interessa nulla di tutto questo, ma sicuramente anche certi “numeri” sono importanti, anche per capire quanto possa essere ancora altissimo l’interesse sulle loro dinamiche amorose. Il ritrovato equilibrio ha fatto molto bene ad entrambi ma, senza giri di parole, colui che ne sta gioendo maggiormente è senza ombra di dubbio il piccolo Santiago. Ed infatti agli estimatori, piace pensare che la ritrovata pace, sia avvenuta proprio per questo costante filo conduttore che lega da ormai sei anni Stefano a Belen.

Stefano e Belen: i nuovi Fedez e Chiara Ferragni?

Il bacio condiviso da Stefano De Martino e Belen Rodriguez è diventato virale in poche ore. Lui dopo la separazione era divenuto più riservato, condividendo ben pochi aspetti intimi del suo privato. Lei invece, condivideva spesso scatti e filmati raccontando al suo pubblico anche la sua vita lontana dalle telecamere. Da alcuni mesi però, ha saggiamente preso come esempio il ballerino campano, concedendo questa parte di sé, sempre di meno, per evitare critiche e prese di posizione da parte degli haters. Adesso che la famiglia si è riunita con tanto di viaggio insieme in Marocco per sancire la ritrovata unione, forse ci sarà da aspettarsi qualche slancio maggiore. Che i due diventino i nuovi Fedez e Chiara Ferragni? Staremo a vedere! Dopo essere tornati insieme, senza ombra di dubbio le quotazioni di entrambi sono nuovamente volate alle stelle, così come l’interesse e il gradimento da parte del pubblico. Se l’amore procede con il vento in poppa, anche la carriera viaggia sul giusto binario e, proprio per merito dello showman, un programma come Made in Sud (quasi a rischio chiusura nei passati anni), è tornato nuovamente ad interessare il pubblico.

