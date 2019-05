Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Foto: fuga d’amore a Ibiza senza Santiago

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, conclusi i rispettivi impegni con Colorado e Made in Sud, si sono concessi un’altra fuga d’amore. Dopo quella in Marocco dove hanno portato anche il figlio Santiago ufficializzando il ritorno di fiamma sui social, Belen e Stefano sono volati ad Ibiza dove hanno trascorso le vacanze degli ultimi anni, anche se non come marito e moglie. Oggi, però, che l’amore è tornato, la showgirl argentina e il conduttore napoletano hanno deciso di vivere da innamorati la splendida isola spagnola che, senza la presenza dei numerosi turisti che la affollano durante i mesi estivi, rende tutto più romantico. I due, così, sui rispettivi profili Instagram, hanno condiviso foto e video mostrandosi sereni, felici e soprattutto innamorati. Stavolta, inoltre, con loro non c’è Santiago, rimasto a Milano con i nonni per la scuola.

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO: SCELTA DELLA LOCATION PER LE NOZZE BIS?

Secondo alcuni rumors, Belen Rodriguez e Stefano De Martino potrebbero coronare nuovamente il loro amore rinnovando i voti matrimoniali. Legalmente, la showgirl e il ballerino sono ancora marito e moglie non avendo mai firmato il divorzio dopo la separazione. Per dare, tuttavia, il via ad una nuova fase della loro vita insieme, i due avrebbero deciso di convolare nuovamente a nozze. Il matrimonio bis potrebbe essere celebrato proprio ad Ibiza, isola a cui entrambi sono molto legati, durante i mesi estivi. La fuga d’amore di questi giorni, dunque, rientrerà nei piani per organizzare la cerimonia e il ricevimento? Belen e Stefano torneranno in Italia solo dopo aver scelto la location per giurarsi nuovamente amore? Ai posteri l’ardua sentenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA