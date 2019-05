Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ “Il tempo sistema tutto e…”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono ormai tornati ufficialmente insieme. Tutto procede a gonfie vele tra la showgirl e il ballerino napoletano diventato ormai un conduttore a tutti gli effetti. Dopo aver deciso di lasciarsi cercando di andare avanti da soli, Belen e Stefano, a distanza di tre anni, si sono riuniti ed oggi, con il figlio Santiago, non potrebbero essere più felici e innamorati. Belen e Stefano sono così tornati ad essere i due genitori innamorati che trascorrono le loro serate nea casa in cui vivevano anche prima della separazione. Tra i due, quella che è tornata a condividere spesso foto e video della sua ritrovata famiglia è Belen che si è anche lasciata andare ad una dedica speciale per l’uomo che le ha regalato la cosa più preziosa ovvero Santiago. “Fiera di te! Davvero bravo ma bravo vero!“, ha scritto Belen su Instagram Stories in occasione dell’ultima puntata di Made in Sud.

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO: IL GOSSIP HA CAUSATO LA SEPARAZIONE?

Sia Belen Rodriguez che Stefano De Martino hanno sofferto per il gossip. La vita di entrambi è sempre stata sotto le luci dei riflettori e Stefano, in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, ha ammesso di aver sofferto per l’attenzione mediatica che ha ricevuto per la sua vita sentimentale. “Aver avuto una certa vita sentimentale è stato un po’ invalidante. Quando ero più giovane soffrivo il gossip, soffrivo il fatto che avrei potuto studiare quanto volevo, ma alla fine avrebbero parlato di me solo per dove andavo in vacanza. Ma il tempo sistema tutto. E lavorare di più, certo, aiuta: vivo tutto più serenamente”, ha spiegato Stefano che ora è pronto a condividere la sua felicità con tutti i suoi fans che sono felici per lui e Belen.

