Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ La coppia brucia le tappe? Passo indietro…

Nessuna crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Tra la showgir argentina e il conduttore di Made in Sud procede tutto a gonfie veLe anche se i due, sui sociaL, hanno fatto un passo indietro. Durante la vacanza che la coppia si è concessa in Marocco e nei giorni immediatamente successivi, Belen e Stefano hanno condiviso ogni istante della loro felicità su Instagram. Tra foto e video, infatti, la Rodriguez e De Martino hanno fatto sognare i fans sfoggiando il loro ritrovato amore. Dai baci passionali alle serate casalinghe trascorse con Santiago a cui dedicano ogni istante libero, Belen e Stefano sono tornati a formare una coppia social al punto che i fans sono pronti a lanciare la sfida a Fedez e Chiara Ferragni. Da qualche giorno a questa parte, però, Belen e Stefano hanno fatto un passo indietro condividendo il meno possibile sui social.

BEEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO: ESTATE AD IBIZA?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino vogliono proteggere il loro rapporto. Dopo essere stati lontani tre anni, sono tornati insieme ed è come se il tempo non fosse mai passato. Decisi a viversi nella quotidianità, la coppia, dopo l’entusiasmo delle prime settimane pubblicando i momenti più belli della loro vita sui social, sono tornati a postare con più ucidità. a coppia, tuttavia, potrebbe tornare a far sognare i fans con l’inizio dell’estate. Belen e Stefano, negli ultimi anni, hanno trascorso le vacanze ad Ibiza in modo da poter trascorrere entrambi del tempo con Santiago. La coppia, dunque, sceglierà Ibiza anche per l’estate 2019? I fans aspettano con ansia i mesi della bella stagione per poter rivedere Belen e Stefano in costume e condividere con loro un’estate ricca d’amore.

