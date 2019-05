Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ “La separazione? Un fallimento”

Per Belen Rodriguez e Stefano De Martino è come se il tempo non fosse passato. La showgirl argentina e il conduttore napoletano sono stati lontani più di tre anni senza, tuttavia, mai firmare il divorzio. Dopo la fine della storia d’amore con Andrea Iannone, Belen si è riavvicinata a Stefano De Martino con il quale, con tanti, piccoli passi, ha ritrovato la complicità e la passione che li aveva travolti nel 2012 quando si incontrarono nello studio di Amici di Maria De Filippi. Da quando sono tornati insieme, Belen e Stefano continuano a condividere la loro felicità sui social lasciandosi andare anche a splendide, dichiarazioni d’amore. Un raporto unico e speciale, dunque, quello che unisce la showgir e il ballerino napoletano che, con l’estate ormai alle porte, sono pronti a viversi totalmente insieme al figlio Santiago. Tornare insieme rappresenta così un successo non solo per Belen, ma anche per Stefano.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: “la separazione è stata un fallimento”

In un’intervista rilasciata ai microfoni di I’m Magazine, Stefano De Martino parla della separazione da Belen Rodriguez definendola come “un fallimento“. Che cos’è stata la separazione per il conduttore napoletano? “E’ stata una tragedia, un fallimento. Non sapevo cosa sarebbe avvenuto, non potevo prevedere se sarebbe stato definitivo, ma io ho lavorato molto per ritrovare una serenità”, ha raccontato De Martino. Oggi, però, le cose sono cambiate e Stefano non potrebbe essere più felice della nuova svolta del suo rapporto con Belen a cui sarà sempre grato per avergli dato Santiago, l’amore più grande della sua vita. “L’uomo per sua natura, in maniera quasi inconscia si proietta verso le cose che desidera e che lo rendono felice, ed io l’ho fatto. Credo che quando si raggiunge un obiettivo nella vita e si cambia una situazione in meglio, c’è sempre un impegno alla base. Nulla avviene per caso” confessa.

