Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Seconde nozze alle Baleari? Uno stop per lei…

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dopo un lungo periodo di separazione, sono tornati insieme. La showgirl e il ballerino incantano i fan postando foto e video insieme, tra baci e giochi col loro bambino Santiago. E tanti si chiedono se questa estate che si avvicina, la prima dal loro ritorno di fiamma, possa sancire definitivamente questo amore. I fan della coppia sperano nelle seconde nozze e le ultime indiscrezioni vorrebbero Stefano e Belen proprio intenzionati ad esaudire questo desiderio. Stando alle indiscrezioni che circolano sul web, i genitori di Santiago De Martino sarebbero pronti a sposarsi una seconda volta. Le nozze potrebbero celebrarsi o alle Baleari, dove Belen e Stefano trascorreranno insieme le vacanze, oppure a Napoli, la città natale del conduttore di Made in Sud.

BELEN PENSA ALLE SECONDE NOZZE CON STEFANO MA…

E se queste sono le voci riguardanti le possibili seconde nozze di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, continua anche il gossip in merito all’arrivo di un secondo figlio per la coppia. I fan non vedono l’ora di ricevere la notizia dell’arrivo di un fratellino o di una sorellina per Santiago, cosa che al momento sembra essere non vicinissima. Il gossip è stato infatti lanciato in più occasioni nel corso delle ultime settimane ma non ha mai trovato conferma dai diretti interessati. Ciò che sembra quasi certo, invece, è che Belen Rodriguez non sarà alla guida della prossima edizione di Temptation Island Vip. Pare che invece alla showgirl argentina sia stata al momento preferita Ilary Blasi, moglie di Francesco Totti e nota conduttrice del Grande Fratello Vip.

