Belen Rodriguez incinta?/ Video, a Mattino5 il loro primo ballo insieme

Belen Rodriguez è incinta? Lei e Stefano De Martino sono tornati protagonisti del gossip e sui social dove sono milioni i like raccolti in questi giorni. L’amore è rinato ma adesso gli occhi di tutti sono puntati sul pancino dell’argentina che potrebbe presto lievitare rivelando l’arrivo di un fratellino o una sorella per il piccolo Santiago, almeno secondo quanto si dice nuovamente a Mattino 5. I due sono volati in Marocco insieme al loro primogenito e già le foto e i video sono presi di mira alla ricerca di un indizio ma chissà se questo segreto era già custodito da qualche settimana in attesa dell’annuncio ufficiale. La coppia fa impazzire i fan e mentre sui social sono ormai presi di mira e ogni battuta, ogni scambio di coccole social finiscono sotto la lente così come le parole che l’argentina ha scritto in risposta ad uno degli amici della coppia.

BELEN RODRIGUEZ INCINTA DI STEFANO?

In particolare, proprio quando Belen ha pubblicato il video del lungo bacio con Stefano De Martino che ha ufficialmente confermato il loro ritorno in tv, l’amico del ballerino Domenico ha scritto: “Non me lo consumare grazie” con tanto di emoticon di sorrisi. Subito sotto non si è lasciata attendere la risposta dell’argentina che tra i sorrisi ha subito smentito rilanciando: “è lui che consuma me…“. I due commenti hanno lasciato intendere doppi sensi e frecciatine ma il ballerino non ha detto la sua su questo “consumo”. Intanto, dopo le vacanze in Marocco, i due sono tornati alla vita di tutti i giorni e i fan sentono già la mancanza di video e foto che li ritraggono insieme magari proprio con il piccolo Santiago questa mattina a spasso con la madre e il nonno. Il fine settimana ci regalerà novità importanti magari anche sulla gravidanza, o presunta tale, di Belen? Federica Panicucci è convinta che i due siano bellissimi insieme e che presto arriverà un figlio per loro e, in attesa di quel momento ha mostrato in tv, nella puntata di oggi di Mattino 5, la nascita della loro relazione ad Amici tra fischi e applausi. All’epoca l’argentina ci ha tenuto a precisare che “non c’è stato nessun tradimento” trovando il sostegno di Maria De Filippi. La loro storia e quello che hanno vissuto in questi anni non ha fatto altro che confermare che forse il loro era davvero un grande amore da vivere.

Ecco il video del momento:

Galeotto fu un ballo per Belen e Stefano…

Ve lo ricordate? Era il 2012… 😍#Mattino5 pic.twitter.com/FwFKzlR4ww — Mattino5 (@mattino5) May 2, 2019





