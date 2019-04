Belen Rodriguez/ Scommesse sul secondo figlio con De Martino: intanto in Marocco…

Ormai non ci sono dubbi: Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme. Dopo la separazione e la relazione della showgirl argentina con il pilota di MotoGp Andrea Iannone, Belen e Stefano si sarebbero definitivamente riavvicinati: il ballerino ha pubblicato sul suo profilo Instagram una fotografia che ritrae la compagna e il figlio Santiago, che proprio pochi giorni fa ha spento sei candeline. Malgrado il ritorno di fiamma, riporta Agipronews, per i bookmaker è presto per parlare di un altro figlio: per Sisal Matchpoint invece, la nascita di un bebè entro il 31 marzo 2020 vale 3,50, il “no” è l’ipotesi più credibile in lavagna a 1,20. Questa ritrovata unione tra Belen e Stefano, ha fatto letteralmente impazzire gli estimatori. La coppia si è concessa anche una vacanza in Marocco, per ufficializzare la ritrovata armonia che ha portato gioia nel cuore di Santiago, il figlio che sta condividendo queste giornate di “ferie” dalla scuola, in compagnia di mamma e papà.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la ritrovata unione in Marocco: dediche e amore

Proprio per festeggiare il sesto compleanno del piccolo Santiago, Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono concessi una vacanza in Marocco da mille e una notte. Tramite social infatti, sono apparsi tutti e tre insieme all’insegna della tenerezza e dell’unità familiare. La coppia ha documentato ampiamente la ritrovata serenità, condividendo le loro avventure nordafricane tramite i rispettivi profili ufficiali di Instagram, Tra post e tante Stories, gli estimatori stanno letteralmente impazzendo di gioia. Per Belen e Stefano è un ottimo momento questo, sia dal punto di vista privato che lavorativo. Il ballerino infatti, è appena diventato conduttore Rai e, tra in impegno e l’altro, non ha perso l’occasione per fare una dedica alla sua Belen e al figlio di sei anni (le sue parole, sono state presto ricambiate da un messaggio della showgirl, che ha replicato con amore). Belen poi, ha condiviso tramite le Stories, uno scatto teneramente abbracciati. La famiglia riunita si è anche concessa una notte nel deserto con tanto di cena e pernottamento in tenda, per completare al meglio la loro esperienza in una terra misteriosa e attraente come quella nordafricana.

