Belen Rodriguez/ “Stefano De Martino ti ha cambiata”: il web nota un dettaglio

“Meravigliosa come donna e come mamma”. È così che i fan definiscono Belen Rodriguez che, nell’ultimo periodo, sarebbe cambiata e anche tanto. A notarlo tantissimi sei suoi oltre 8 milioni di follower che su Instagram sono sempre attenti a cambiamenti e novità riguardanti la showgirl argentina. Sono gli stessi che hanno gioito quando sono venuti a conoscenza del ritorno di fiamma con colui che è suo marito nonché padre di suo figlio Santiago. “Da quando sei tornata con Stefano sei cambiata. Lui ti cambia. Sei più serena, hai un sorriso disteso, sincero. In poche parole sei ancora più bella” scrive una sua sostenitrice. E della stessa idea sembrano essere molti altri fan della Rodriguez che è da poco tornata dalla sua roimantica vacanza a Ibiza con Stefano.

BELEN E STEFANO, IL WEB CONTINUA A SPERARE: “MERITATE DI…”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno deciso di dedicarsi qualche giorno, lontano da tutti. Volati a Ibiza per una breve ma romantica vacanza, marito e moglie sono tornati in Italia da poche ore, riabbracciando il piccolo Santiago rimasto assieme agli zii. E il web, sempre più innamorato della coppia, continua ad attendere news in merito alle seconde nozze delle quali si parla ormai da settimane. Ci sarà? I fan continuano a sperare di rivederli in abito da sposi per un sì che questa volta augurano non avrà uno stop. “Sei un incanto, sei meravigliosa come donna è come mamma. Meriti la felicità più grande accanto a tuo marito. Speriamo ci siano queste seconde nozze!” è il pensiero di uno e di tanti altri fan della coppia.

