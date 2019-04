Benedetta Mazza e le fidanzate di Osvaldo/ Ritorno di fiamma con l’ex calciatore?

I fan di Benedetta Mazza sono tutti con il fiato sospeso e non solo per via della sua storia d’amore con Dani Osvaldo, forse ritornata in vita dopo una precedente rottura. L’ex concorrente del GF Vip infatti ha rischiato di perdere un rene pochi anni fa, come ha svelato a Vero Salute, per via di una cistite peggiorata in modo pericoloso. Una rivelazione che ha lasciato sorpresi tutti gli ammiratori, che si chiedono come mai non ne abbia parlato durante la sua esperienza nella Casa. Una delle tante mozioni che le sono state mosse riguarda infatti un costante silenzio, spezzato solo in una seconda fase dalle tante rivelazioni su Dani Osvaldo. Un amore folle il loro, tanto che Benedetta non ci ha pensato due volte prima di lasciare tutto, anche un’offerta di lavoro importante, per trasferirsi all’estero e stare con l’ex calciatore. Mentre faceva discutere per il suo flirt gieffino con Stefano Sala, Benedetta continuava comunque a pensare alla scottatura di non essere riuscita a portare avanti la relazione con Dani. Ed a quanto pare ci potrebbe essere un ritorno di fiamma in atto, visto che la showgirl ha scelto di pubblicare a fine marzo una foto che la riprende con l’ex fidanzato ed in cui gli manifesta il proprio supporto in previsione del debutto a Ballando con le Stelle 2019. Il sospetto degli ammiratori in caccia di gossip è aumentato anche per via di un commento silenzioso spuntato fra tanti altri, scritto da Giulia Salemi: tre cuoricini. Che cosa avrà voluto dire? Clicca qui per guardare la foto di Benedetta Mazza e Daniel Osvaldo.

LE FIDANZATE DI OSVALDO

Daniel Osvaldo è un rubacuori e i suoi fan lo hanno capito ormai da tempo. Il fascino da bel tenebroso gli calza a pennello: quali sono le donne che è riuscito a conquistare? La prima a dover essere menzionata è Nina Ana Oertilinger, con cui ha avuto un figlio quando aveva solo 17 anni e che in seguito ha sposato. Secondo il gossip, sottolinea Novella 2000, sembra che sia stato il padre della ragazza a premere perché la loro relazione venisse ufficializzata. Dani però non è riuscito a tenersi stretta la moglie, tanto che hanno scelto di separarsi alcuni anni più tardi. Per l’ex calciatore è spuntata Elena Braccini, con cui ha avuto due figli ed una relazione intensa, sfociata poi in una rottura. E visto che amore e Dani vanno di pari passo, chiusa una porta si apre un portone, che all’epoca portava il nome di Jimena Baròn, attrice argentina. E la passione è stata così tanta da spingere i due a fare un figlio, il quarto per l’ex promessa del pallone. Jimena tra l’altro è la donna che ha scelto dopo aver vissuto una breve parentesi con Benedetta Mazza, anche se l’artista in questo momento ha una relazione travolgente con il tangero e coreografo Mauro Caiazza. E Osvaldo? Chissà

© RIPRODUZIONE RISERVATA