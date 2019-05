Benedetta Mazza, ex di Dani Osvaldo/ “Tifo per lui e sogno Ballando con le stelle!”

Benedetta Mazza è single ma sogna il principe azzurro. L’ex concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip, ha raccontato tra le pagine di Nuovo, il suo recente passato sentimentale. Dopo essersi lasciata con l’attore de I Cesaroni Matteo Branciamore, ha vissuto una passione pochi mesi tra le braccia di Dani Osvaldo, l’ex calciatore argentino che è in gara a Ballando con le stelle, il talent show per vip di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Nonostante la loro passione sia stata breve, l’ex gieffina ha le idee chiare: “Posso dire che quella con Dani è stata forse la storia d’amore più bella della mia vita”. “Certo, fa parte del mio passato, ma non la rinnego. – precisa ancora – Anzi, rifarei tutto, anche trasferirmi in Argentina per sei mesi”. Proprio per l’affetto che la lega ad Osvaldo, fa totalmente il tifo per lui: “Sono molto felice di vederlo tra i favoriti e gli auguro di arrivare primo, perché se lo meriterebbe”.

Ex di Dani Osvaldo fa il tifo per lui: poi la proposta a Milly

Tra Benedetta Mazza e Dani Osvaldo è rimasto un rapporto di affetto e rispetto: “Non lo sento tutti i giorni, ma non ci sono rancori tra noi e lui fa parte dei miei bei ricordi. Dani è una bella persona e per questo merita il meglio”. Al Grande Fratello Vip 3, si era parlato moltissimo della forte intesa nata con il modello Stefano Sala: “Siamo nella stessa agenzia, ma tra noi non è più come prima per ovvi motivi… La mia presenza nella sua vita è cambiata: del resto, quando si creano certe situazioni, si sta dentro oppure fuori!”. Nella sua vita attualmente, non c’è nessun uomo ma qualche corteggiatore: “Aspetto l’amore con la A maiuscola. Al mio fianco desidero un uomo che abbia voglia di impegnarsi e non di divertirsi e basta. Non voglio un fidanzato falso, ma una persona vera e che abbia le idee molto chiare”. E per quanto riguarda la carriera, entro un mese uscirà il suo nuovo singolo in radio: “Amo la musica, anche se il mio sogno rimane quello della conduzione di un programma televisivo e spero di andare in questa direzione”. E se le proponessero Ballando con le stelle? “Magari! Anzi, colgo l’occasione per fare un appello alla Carlucci: “Milly, se mi facessi un provino per la prossima edizione, ne sarei super felice, perché il tuo è un programma di grande qualità, che mette in luce i suoi concorrenti”.

