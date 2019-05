Benedetta Piacentini/ La rossa batte Adriano Bettinelli in sala giochi (Ciao Darwin)

Ironia e professionalità sono di casa per Benedetta Piacentini, una delle rosse di Ciao Darwin 8. I fan che la seguono da tempo sui social conoscono bene questo lato del suo carattere, tanto che sono sempre in attesa di qualche suo nuovo post che li faccia sorridere. In uno degli ultimi scatti su Instagram, la ballerina rivela un retroscena di uno dei momenti più speciali dell’ultima coreografia. La troviamo infatti in pista, letteralmente al di sotto dei riflettori ed in una posa particolare. “Quando parte la sigla e si accende la 3“, dice ironicamente Benedetta. Sensuale, “peccaminosa” e pronta a sfruttare ogni istante della telecamera per trasmettere tutta la sua passione. Clicca qui per guardare la foto di Benedetta Piacentini. A quanto pare ha centrato il bersaglio: un’ammiratrice confessa con un commento di mettere in dubbio le proprie certezze: “Quando la guardo dubito sempre della mia eterosessualità“, scrive infatti. “Sei la reincarnazione della Venere“, sottolinea invece un altro ammiratore, facendo riferimento al famoso dipinto di Botticelli.

Benedetta Piacentina e la “rivalità” con Veronica Lepri

Mistero sul weekend di Benedetta Piacentini, che per una volta ha preferito non condividere con i fan di Ciao Darwin 8 una delle sue celebri spaccate. La seconda rossa del corpo di ballo ha trascorso invece il fine settimana in relax, anche se agli ammiratori ha regalato un altro scatto dell’ultima puntata del programma. Posa plastica mentre scende la scalinata del parterre, braccio alzato da vera diva e la collega Veronica Lepri in secondo piano. Gli sguardi dei presenti sono tutti diretti verso Benedetta, anche se qualcuno, come possiamo notare guardando degli spettatori, ne approfitta per dare una sbirciata al lato B della Lepri, la rossa numero 1. Clicca qui per guardare la foto di Benedetta Piacentini. Nelle Stories le ritroviamo di nuovo insieme, questa volta impegnate in un bacio a stampo. E per il martedì sera non c’è niente di meglio che qualche ora con Adriano Bettinelli, o meglio trascorsa a sconfiggerlo in sala giochi al Dance Dance Revolution.

