Benedetta Piacentini/ Per i fan la ballerina è come la sirenetta Ariel (Ciao Darwin)

Benedetta Piacentini non perde una sola occasione per mostrarsi sorridente. La ballerina di Ciao Darwin 8 ama divertirsi ed il lavoro su Canale 5, per quanto già destinato a terminare, le ha permesso di vivere e condividere emozioni intense. “Quando sei felice per l’arrivo del weekend” scrive in uno degli ultimi post su Instagram. Potrebbe sembrare un post come gli altri, ma subito dopo la ballerina rincalza con la sua solita ironia ed ipotizza che il sorriso mostrato nello scatto riguardi in realtà la sponsorizzazione di una nota marca di prodotti per la pelle. Per i fan invece è impossibile non notare le facce allupate degli spettatori che si trovano nelle immediate vicinanze. Di sicuro più attenti al lato B piuttosto che al sorriso della ballerina. Clicca qui per guardare la foto di Benedetta Piacentini. “Quando la sirenetta Ariel diventa una ballerina“, commenta un altro ammiratore al di sotto di uno scatto successivo. In questa nuova occasione, Veronica sfoggia la sua chioma ramata in perfetto contrasto con l’azzurro del costume. Il paragone fra lei e il personaggio del celebre film animato è immediato.

Benedetta Piacentini: tra il cane Max e la sorella Diletta

Gli ultimi giorni sono stati di puro divertimento per Benedetta Piacentini, che non manca comunque di ricordare ai fan il nuovo appuntamento con Ciao Darwin 8. Per l’occasione lascia anche che ad accompagnarla in questa missione sia un amico molto speciale: il suo cagnolino Max, distrutto e sonnacchioso disteso su un gradino della terrazza e pronto a sbadigliare e dormire ancora una volta. Le Stories ci rivelano anche di più. Non mancano le serate di divertimento per la ballerina, che anche questa volta sceglie una compagna d’eccezione per affrontare qualche ora di puro divertimento. La vediamo in auto, truccata di tutto punto, al fianco della sorella ventiduenne. La bellezza è evidentemente un gene di famiglia, visto che anche Diletta Piacentini ha un fisico mozzafiato e tanto carisma da vendere. Non sappiamo che cosa abbiano fatto le due “sister in act”, come scrive Benedetta nelle Stories, rievocando il famoso film con Woopi Goldberg. Possiamo solo immaginare che sia uno dei tanti momenti in cui le sorelle scelgono di ritagliarsi uno spazio tutto loro. Sei anni di differenza ma nessuna distanza: Diletta e Benedetta sono sempre state molto unite e posano spesso insieme sui social.

