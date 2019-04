BEPPE ERCOLE, MARITO DI CORINNE CLERY/ “Aveva un tumore, è morto nel giro di 3 mesi”

Beppe Ercole, un marito per due. Semmai qualcuno dovesse scrivere una biografia del ricco arredatore, questo sarebbe il titolo. Una storia “d’amore” anzitutto, forse “troppo” amore, tanto da sfociare quasi irrimediabilmente in odio. Quell’odio che ha caratterizzato per anni il rapporto fra le sue mogli, Serena Grandi e Corinne Clery. Le due hanno condiviso più che un uomo; hanno condiviso pure il palcoscenico, quello su cui hanno rappresentato il loro triangolo. La prima ad amarlo è stata Serena Grandi, dal 1987 al 1998. Ma l’amore – si sa – non ha scadenza, così è superfluo riportare le date. A quanto pare, infatti, la loro relazione non è mai finita. A unirli e riunirli ci ha pensato il figlio Edoardo, nato nel 1989 e diventato famoso grazie alle ospitate nei salotti di Barbara d’Urso. Con Corinne non è mai andato molto d’accordo: nel 2017 rivendicava il diritto a riavere le ceneri del padre, sfruttando la notorietà ottenuta dopo la partecipazione di Serena al Grande fratello vip.

Le seconde nozze di Beppe Ercole e la malattia

Quanto a Corinne Clery, sposata nel 2004, non c’è molto da dire. Con Beppe Ercole condusse una vita “mondanissima”, dividendosi tra la Costa Smeralda e Cortina d’Ampezzo. Lui ebbe sempre molto successo con le donne, ma in poche riuscirono a stregarlo. Il ricordo del marito è ancora vivido in Corinne: “Stanotte ho pensato a lui”, raccontava due anni fa ai coinquilini del Gf vip, “è scomparso nel 2010 e sono passati esattamente sette anni e sette mesi. Tra l’altro, il suo numero è il 7”. A portarlo via fu un tumore: “Mi sento fortunata per averlo conosciuto. Aveva un cancro al cervello. È morto nel giro di tre mesi. È stato un grandissimo amore”. La convivenza con Serena Grandi, in quella edizione del reality, non fu affatto facile. Le due arrivarono a lanciarsi accuse e offese reciproche, fino a fare pace – più di recente – dopo i problemi di salute della prima moglie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA