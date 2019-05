BETTINA CASTIONI, MOGLIE DI JERRY CALÀ/ “L’ho conquistata con una bugia…”

Bettina Castioni è un’imprenditrice veronese di origini bresciane. Ciò che l’ha resa famosa, negli ultimi anni, è stata la sua liaison con Jerry Calà, che ha conosciuto nel luglio 2001 e sposato nel settembre 2002. Tra loro è stato colpo di fulmine: “Ero appena partito per una vacanza”, racconta Calà all’Arena, “atterrato in aeroporto in Sardegna, sono andato in albergo, ho appoggiato le valigie in stanza e mi sono diretto subito verso la piscina per un bel bagno refrigerante. Lei era lì. Tranquilla a due passi dal mare. Ci siamo conosciuti e abbiamo iniziato a chiacchierare un po’. La conversazione è proseguita, si è subito instaurato un certo feeling, finché lei non mi ha detto che il giorno dopo sarebbe dovuta ripartire per tornare a casa, a Verona”. È stato lui a fare il primo passo: “Il giorno dopo mi sono fatto ritrovare sul suo stesso aereo. Ho inventato qualche scusa, dicendo che mi aspettavano a Verona, perché non volevo scoprirmi, ma lei sapeva che io ero appena arrivato in Sardegna: era evidente che avevo preso quel volo apposta”.

Bettina Castioni, moglie di Jerry Calà e il figlio Johnny

Ormai lo abbiamo capito: Jerry Calà è un tipo intraprendente. Lui l’ha conquistata; lui, quasi subito, le ha chiesto di sposarlo. “Il giorno del mio compleanno, il 28 giugno del 2002, stavamo festeggiando nella tenuta di un’amica che produce vino in Franciacorta. Mentre mi stavo esibendo per gli amici, l’ho invitata a salire sul palco e le ho chiesto di sposarmi. Tutti gli amici commossi, tanti applausi, indimenticabile. È stato un momento molto emozionante, anche perché dopo, insieme, abbiamo dato l’annuncio che presto sarebbe arrivato nostro figlio“. Quel figlio, nato nel 2003, oggi ha 16 anni. Johnny adora giocare a calcio ed è un gran tifoso del Chievo. Ha già recitato al fianco del papà, in Vita smeralda e Torno a vivere da solo.

