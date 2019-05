Beverly Hills 90210, reboot/ Foto, il cast senza Luke Perry: episodi in estate

Tutto è pronto, anche se manca un pezzo di cuore fondamentale. Da Shannen Doherty a Tori Spelling, da Gabriella Carteris a Jason Priestley, gli attori hanno posato per la prima foto del reboot di Beverly Hills 90210 che vedremo da questa estate. “Lavoriamo duro. Non vedo l’ora di mostrarvi cosa abbiamo combinato”, con queste parole, la mitica Andrea Zuckerman, anticipa il ritorno. La dolcissima brunetta anche la più secchiona della serie, indossava i panni di una studentessa diligente ed inflessibile, responsabile del giornalino scolastico con cui collaborava Brandon (il ragazzo per il quale aveva una disperata cotta). Il liceo più “in” di Los Angeles, non era proprio nelle corde della ricciolina Andrea che, oltre ad essere molto timida, non era nemmeno ricca e alla moda come il resto dei suoi compagni. Ma, in barba a questi stupide differenze, tra gli amici del liceo, c’erano affetto e amicizia indissolubili.

Beverly Hills 90210, il reboot della serie arriva questa estate

Gabrielle Carteris, tramite il suo profilo ufficiale di Instagram, ha condiviso uno scatto sul set che sta già facendo impazzire letteralmente gli estimatori della serie. Gli attori che insieme a lei daranno vita al reboot di Beverly Hills 90210, non vedevano l’ora di potersi riunione anche se, si rendono perfettamente conto della profonda mancanza che genera Luke Perry. A metà tra un documentario e un revival, i protagonisti saranno alle prese con il ritorno sul set a vent’anni dalla loro ultima volta. I nuovi episodi verranno trasmessi sul canale Fox, per ritrovare in scena: Brenda Walsh ( Shannen Doherty), Donna Martin (Tori Spelling), Kelly Taylor (Jennie Garth), Steve Sanders (Ian Ziering), Brandon Walsh (Jason Priestley) e David Silver (Brian Austin Green). Oltre allo scatto postato dall’attrice, grande interesse aveva suscitato anche la prima sceneggiatura condivisa su Instagram da Ian Ziering: “Penso che voi già sappiate come vanno queste cose”, ha scritto riferendosi al tema originale dello show.





