Beverly Hills 90210/ Video promo: l’ossessione per la sigla da parte di Brenda & C.

I fan sono pronti per il conto alla rovescia che li divide dalla messa in onda del revival di Beverly Hills 90210 e mentre qualcuno si è già lanciato su un mega ripasso di dieci anni di serie tv e di mitici episodi, altri aspettano ancora di capire in cosa consiste questo grande ritorno. Il tempo scorre via veloce e se nei giorni scorsi FOX ha lanciato il primo teaser della serie con i protagonisti alle prese con la lettura del copione del pilot del revival, ieri, in occasione dell’incontro con la stampa, la rete ha rilasciato quello che possiamo definire il vero e proprio promo. Le immagini mostrano i protagonisti proprio come sono oggi con Donna pronta a bere il suo caffè, David a scegliere la sua cravatta, Brando a staccare la sveglia, Brenda con lo Yoga, Kelly pronta a farsi bella e Steve a sgommare con una delle sue auto sportive.

IL NUOVO PROMO DI BEVERLY HILLS 90210

Niente sembra essere cambiato ma la “nota” comune tra il passato e il presente della serie è una sola, quella che continua a suonare nella mente di tutti e che compone la mitica sigla. Ogni scena e ognuno dei protagonisti di colpo si ritrova a ricordare, quasi ossessionato, quella canzone che per anni ha segnato la messa in onda di Beverly Hills 90210 e che accompagnerà anche il revival in onda da agosto. Al momento non si capisce bene quello che vedremo anche se la rete ha fatto sapere che il revival porterà sullo schermo i protagonisti nei panni di loro stessi chiamati a pensare ad un ritorno sul cast della serie dopo tutti questi anni passati lontani dai riflettori. Come andrà a finire?

Ecco di seguito il nuovo promo:





