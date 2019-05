Bianca Atzei e Stefano Corti fidanzati?/ Un sorriso dopo Max Biaggi con la Iena

Bianca Atzei e Stefano Corti si sono fidanzati? Finalmente sembra che la cantante abbia ritrovato il sorriso dopo la brusca fine della relazione con il motociclista Max Biaggi. La cantante avrebbe dunque visto improvvisamente entrare nella sua vita la Iena che da anni ormai fa “coppia” a livello professionale con Alessandro Onnis. Confusi spesso tra di loro, per la consueta vicinanza, Stefano è quello alto e con i capelli chiari. Da due anni la cantante romana non era riuscita più a trovare la persona giusta per iniziare una relazione e la fine della precedente storia non era stata del tutto superato. Lo dimostrò la sua esperienza a L’Isola dei Famosi dove si aprì molto con il pubblico, raccontando le sue emozioni e tutto quello che il suo cuore le diceva.

Bianca Atzei e Stefano Corti fidanzati? La Iena reduce da una storia con Veronica Ruggeri

Diva e Donna ha fotografato Bianca Atzei e Stefano Corti insieme, mano nella mano, a passeggio. Anche la Iena viene da una storia importante, ormai terminata, quella con Veronica Ruggeri sua collega nel programma di Italia 1. Inoltre Corti è anche già papà, di un bimbo nato da una relazione precedente a quella con la giornalista. Al momento non è chiaro però come i due si siano conosciuti e come sia nata la loro storia d’amore. Fatto sta che il pubblico si è molto incuriosito con tanti commenti sui social network che hanno voluto evidenziare la sorpresa per questa relazione. Bianca Atzei finalmente potrebbe tornare a sorridere, dopo che la fine della storia con Max Biaggi l’aveva provata per lungo tempo.

