Bingo Bongo/ Video, su Rete 4 il film con Adriano Celentano (oggi, 18 maggio 2019)

Bingo Bongo andrà in onda su Rete 4 nella prima serata di sabato 18 maggio, alle ore 21.30. Si tratta di una commedia italiana del 1982 diretta da Pasquale Festa Campanile ed interpretato da Adriano Celentano. Nel cast troviamo anche Carole Bouquet, Enzo Robutti e Felice Andreasi. La colonna sonora del film è composta da brani composti dallo stesso Celentano. Sicuramente un film particolare che ci propone l’analisi di quelli che sono i rapporti tra gli uomini e gli animali. Vettore è proprio Bingo Bongo, un personaggio simile a Tarzan e interpretato dal molleggiato del cinema pronto a comunicare con le razze animali più disparate.

Bingo Bongo, la trama del film

Andiamo a leggere la trama di Bingo Bongo. Un aereo precipita a causa di un’avaria nella foresta pluviale, in Congo. Tutti i viaggiatori muoiono nell’incidente, ad eccezione di un bambino molto piccolo. Quest’ultimo, abbandonato a se stesso, è costretto a crescere in totale solitudine. Diversi anni dopo il dottor Muller (Enzo Robutti), a capo di una spedizione antropologica, ritrova quel bambino, ormai cresciuto (Adriano Celentano). Dopo anni senza vedere un essere umano è diventato un vero e proprio selvaggio. Non sa parlare, in compenso capisce perfettamente il linguaggio degli altri animali. Visto che l’uomo scimmia non ha nome, Muller decide di soprannominarlo Bingo Bongo. Il selvaggio si rivela essere fortissimo, tanto da piegare le sbarre della gabbia in cui è rinchiuso, ma anche estremamente intelligente. Bingo Bongo sembra provare una forte predilezione per la bella dottoressa Laura (Carole Bouquet), l’unica da cui si lascia avvicinare. Dopo avere insegnato a Bingo Bongo a parlare, Laura lo porta con sè a Milano, con l’idea di inserirlo nella società civile.

