BIONDO/ Video ritorno di fuoco con Emma Muscat: Messo da parte l’orgoglio (Verissimo)

Biondo è uno degli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco di informazione condotto con grandissimo successo da Silvia Toffanin su Canale 5. Il rapper, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, è uno dei protagonisti dello speciale Verissimo dedicato proprio al talent show. Per l’occasione il cantante sarà in compagnia della collega e compagna Emma Muscat, che ha conosciuto proprio durante il suo percorso all’interno della scuola di Amici 17. Un amore nato tra i banchi di scuola, che li ha trasformati in una delle coppie più amate dai giovanissimi. Insieme in questi giorni hanno pubblicato un nuovo singolo dal titolo Avec Moi, una canzone che racchiude tutto quello che insieme hanno vissuto.

Biondo e Emma Muscat sono tornati insieme

Dopo un periodo di crisi, Biondo e Emma Muscat hanno deciso di riprovarci. Ebbene si, il rapper e la cantante di origini maltesi oggi sono nuovamente una coppia come ha raccontato lo stesso rapper dal suo profilo Instagram: “Mi spiace di non aver fatto immediatamente chiarezza, ma ora è arrivato il momento di dire la mia. Noi stiamo bene, spero anche voi”. Durante un’intervista rilasciata a FanPage, il rapper ha rivelato alcuni dettagli sulla rappacificazione con Emma: “smaltita la rabbia iniziale, però, ho capito che a Emma tenevo ancora moltissimo. Non valeva la pena buttare via tutto per dei problemi che, in fin dei conti, erano risolvibili. Così ho messo da parte l’orgoglio, le ho telefonato e abbiamo deciso di rivederci”. Momenti di crisi ci sono in tutte le coppie, inutile negarlo, anche se queste dichiarazioni del rapper risalgono a prima del loro allontanamento. A precisarlo è proprio il rapper sui social.

Emma Muscat e Biondo: “Abbiamo messo noi due prima di tutto”

“Spiego bene la situazione per fare un po’ di chiarezza nel vostro rispetto, quell’intervista era stata fatta prima dell’allontanamento che io e Emma avevamo avuto” con queste parole Biondo ha esordito su Instagram per una serie di precisazioni in merito alla sua storia con Emma Muscat. Il rapper ha poi scritto: “successivamente nel periodo nero hanno giustamente cominciato a chiamarci per chiedere chiarimenti ma nessuno dei due voleva parlarne né tantomeno pubblicare un’intervista in un periodo in cui ci stavamo ritrovando, come una normale coppia fa. Dico normale perché so il peso che due personaggi famosi possono avere, ma in un rapporto sano sono cose che possono capitare”. Biondo si scusa poi con i fan, con cui ha avuto sempre un rapporto diretto e sincero, ma in questa fase delicata della relazione con Emma ha preferito mettere il loro amore davanti. a. tutti: “ci è sembrato opportuno non dire nulla all’inizio per il rispetto e l’amore che abbiamo nei nostri confronti. Abbiamo messo noi due prima di tutto, noi due prima di ogni gossip che ovviamente si viene a creare. Mi spiace di non aver fatto immediatamente chiarezza, ma ora è arrivato il momento di dire la mia. Noi stiamo bene, spero anche voi”.

Video Emma Muscat e Biondo

© RIPRODUZIONE RISERVATA