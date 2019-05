Bitter Sweet Ingredienti d’amore/ Chi è Bulut? Un ruolo importante nella storia

Manca sempre meno all’esordio di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. La nuova soap di Canale 5 partirà a giugno, in data ancora non annunciata da Mediaset. La storia di Nazli e Ferit è pronta a tenere incollato il pubblico alla tv. Le premesse d’altronde non mancano: la trama ha infatti già attirato la curiosità dei telespettatori memori di Cherry Season. Se Nazli e Ferit sono i protagonisti di una bella ma tormentata storia d’amore, tanti sono i personaggi – positivi o meno – che gravitano intorno a loro. Uno di questi è Bulut, il nipotino di Ferit che Nazli conoscerà proprio quando inizierà a lavorare per lui nella sua villa. Tra Nazli e Bulut si creerà un rapporto davvero molto speciale, che darà il via ad una serie di conseguenze inaspettate e stravolgerà la loro vita e la situazione della ragazza.

CHI È BULUT DI BITTER SWEET?

Ma chi è l’attore che interpreta il piccolo Bulut, personaggio così importante nella soap Bitter Sweet – Ingredienti d’amore? Il giovane attore che lo interpreta è Alihan Türkdemir, bambino nato a Istanbul nel 2009. Alihan ha esordito nel mondo della recitazione a soli 5 anni e per alcune pubblicità. Questo ha dato il via alla sua carriera, che nel 2014 l’ha visto esordire anche al cinema. Ha recitato nella serie tv Serçe Sarayi, Magnificent Century: Kösem, Evlat Kokusu e Dolunay, che è appunto Bitter Sweet. Ed è proprio in quest’ultima che anche il pubblico italiano, di Canale 5, lo conoscerà. Il piccolo Balut sarà un elemento molto importante nella storia d’amore tra Ferit e la bella Nazli.

