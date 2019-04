Bitter Sweet, Ingredienti d’amore/ Chi sono i protagonisti Özge Gürel e Cam Yaman

Su Canale 5 sta per sbarcare una nuova serie televisiva Bitter Sweet, il cui titolo originale è Dolunay (Clicca qui per trama e anticipazioni). La protagonista di questa soap opera è Ozge Gurel affiancata da Can Yaman. La nuova fiction dovrebbe iniziare nel mese di giugno sostituendo Uomini e Donne ed è l’erede di Cherry Season, show che lo scorso hanno ha avuto un gran successo. Scopriamo però qualcosa in più sui due protagonisti. Özge Gürel, nata ad Istanbul il 5 febbraio 1987 è un’attrice turca. L’attrice è già nota in Italia per aver interpretato il ruolo di Öykü Acar nella serie televisiva Cherry Season – La stagione del cuore. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata. Nata e cresciuta in Turchia, dopo la scuola e l’università decide di dedicarsi alla recitazione prendendo parte a diverse fiction. La fiction che l’ha fatta conoscere al grande pubblico è Cherry Season, grazie a questo ruolo vince i premi di migliore attrice dell’anno del 2015 e miglior attrice emergente. Attualmente è legata sentimentalmente con l’attore Serkan Çayoğlu, conosciuto sul set della serie Cherry Season – La stagione del cuore.

Chi è Cam Yaman, il protagonista di Bitter Sweet

Cam Yaman sarà grande protagonista, insieme a Ozge Gurel, della fiction Bitter Sweet. L’attore, molto famoso ma poco conosciuto in Italia, ha rilasciato una lunga sul sito online Kelebek e riportata dal portale gossipflash. Andiamo a scoprire qualcosa in più su di lui attraverso le dichiarazioni rilasciate. Focalizzandoci sull’aspetto professionale scopriamo che spesso è stato criticato per aver sempre interpretato ruoli in commedie romantiche. L’attore turco afferma che anche il genere “commedia romantica” richiede abilità particolare. La sua versatilità gli ha infatti permesso di girare scene romantiche, d’azione, drammatiche ma anche comiche. Per questo non è semplice fare l’attore di questo genere. Riguardo delle accuse di omofobia dopo una sua dichiarazione precisa di non essere mai stato omofobo anche se non crede di poter interpretare un ruolo da “gay” perché non fa parte del suo mondo interiore.

