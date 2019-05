Bitter Sweet, Ingredienti d’amore/ L’esordio a giugno: malintesi tra Nazli e Ferit

Bitter Sweet, Ingredienti d’amore sta per arrivare su Canale 5. La nuova soap dell’estate inizierà a giugno, con la conclusione di Uomini e Donne. A confermarlo anche il nuovo provo che ci svela nuove anticipazioni in merito alla storia dei due protagonisti, Nazli Piran ( interpretata da Ozge Gurel) e Ferit Aslan (interpretato da Can Yaman). Un rapporto, il loro, che non parte nel migliore dei modi. Tra Nazli e Ferit si creerà una sorta di ostilità nata però da una lunga serie di fraintendimenti. Sappiamo che Nazli sarà assunta come cuoca a casa di Ferit, credendo però che lui sia un uomo molto anziano. Ad assumerla sarà Ikbal, la segretaria del signor Aslan e Nazli inizierà ad occuparsi della casa soltanto nelle ore nelle quali Ferit è assente. L’incontro però non tarda ad arrivare.

NAZLI E FERIT: IL PRIMO SFORTUNATO INCONTRO…

Nazli e Ferit, i protagonisti di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, si incontreranno ad un party al quale la giovane partecipa come cameriera per arrotondare il suo stipendio. E proprio a Ferit verserà un drink, inconsapevole che sia proprio lui il padrone della villa in cui lavora. Peccato che un incidente scatenerà tutto: il bracciale di Nazli si incastrerà nel bottone della camicia di Ferit che, per liberarsi in fretta, lo romperà. Una grande perdita per la ragazza, al cui bracciale è fortemente legata. A questo punto, in aiuto di Nazli, interverrà l’amica Fatos che chiederà a Ferit di ripagarle il danno con 100 lire turche, cifra abbastanza ingente. Sarà questo l’incontro tra i due che anticiperà la scoperta della rispettiva identità e darà il via alla storia di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore.

