Bitter Sweet, Ingredienti d’amore/ Nazli e Ferit turbati dal primo incontro perché…

Bitter Sweet, Ingredienti d’amore, serie tv turca prevista dal palinsesto di Canale 5 a giugno, sta già svelando le prime anticipazioni. Cerchiamo di approfondire una scena principale di questa soap: il primo incontro tra Ferit e Nazli. Questo avverrà nel corso di una giornata lavorativa particolarmente fiacca, con il ragazzo che deciderà di rincasare prima del previsto. Qui Ferit incrocia lo sguardo di Nazli e rimane sorpreso nel vederla, ricordando di averla già vista ad un party. Una situazione che lo turba ancora di più quando scopre che la ragazza è la sua cuoca, nonché donna delle pulizie. L’uomo, dal carattere duro e deciso, trascorrerà molto tempo accanto a Nazli anche grazie al bellissimo rapporto tra la ragazza ed il nipote Bulut. La situazione si evolverà in maniera veloce fino ad arrivare all’invito a cena da parte di Ferit. Tra i due c’è subito un grande affiatamento ma i grandi protagonisti, faticheranno a fare il passo decisivo per far decollare definitivamente il rapporto.

BITTER SWEET: MUSICHE E INFO STREAMING

La soap turca Bitter Sweet – Ingredienti d’amore sarà accompagnata da canzoni che meritano estrema attenzione. Alcune sono state svelate nel promo della soap opera in arrivo su Canale 5. A comporre la colonna sonora della soap turca sono, ad esempio, Teenage Dream di Katy Perry e A Million Dreams (del film musicale del 2017 The greatest Showman diretto da Michael Gracey). In attesa di scoprire qualcosa in più sulla soap opera Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, in arrivo su Canale 5 ad inizio giugno, vi anticipiamo che – una volta in onda – sarà possibile seguirla anche in streaming su Mediaset Play avendo a disposizione un dispositivo che lo consenta (smartphone, tablet, pc etc.).

