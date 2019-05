Bitter Sweet, Ingredienti d’amore/ Nuova soap Canale 5: data d’inizio e 3 curiosità

Aumenta l’attesa in visto dell’inizio della nuova soap di Canale 5. La conclusione di Uomini e Donne dovrebbe coincidere con l’inizio di Bitter Sweet, Ingredienti d’amore che altri non è che l’erede di Cherry Season. Dopo avervi parlato della trama della soap turca che ritrova Ozge Gurel ma con al suo fianco Can Yaman, oltre che dei due protagonisti, è oggi arrivato il momento di entrare nello specifico. Sveliamo infatti alcune curiosità di questo nuovo show di Canale 5, partendo dalla data d’inizio. Bitter Sweet potrebbe esordire il primo lunedì di giugno alle 14.45 circa, prendendo il posto di Uomini e Donne. Il giorno sarebbe quindi il 3 giugno ma l’orario potrebbe comunque essere diverso qualora venisse anticipato Il Segreto. Il nome originale di Bitter Sweet è Dolunay e la scelta di questo nome arriva proprio dall’accostamento alla protagonista.

EPISODI, SIGNIFICATO DEL TITOLO E ALTRE CURIOSITÀ

Ozge Gurel interpreta infatti Nazli, protagonista femminile di Bitter Sweet, Ingredienti d’amore ed è una cuoca che spera di fare carriera in questo mondo. Da qui, la scelta del titolo “italiano”. La versione turca Dolunay, significa invece “Luna Piena”. Ma come saranno strutturate le puntate? Originalmente, si tratta di 26 episodi da 120 minuti ma, in Italia, potrebbero venire dimezzati e diventare circa 70 da 45 minuti. Le avventure di Ferit e Nazli, protagonisti di Bitte Sweet, andranno chiaramente a coniugarsi con la programmazione di Una Vita (in onda sempre alle 14.10) e Il Segreto (anticipato per l’estate alle 15.30 circa). Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA