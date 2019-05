Blake Lively è incinta/ Terzo figlio da Ryan Reynolds: annuncio sul red carpet

Blake Lively è incinta. La bellissima attrice, diventata famosa in tutto il mondo grazie alla serie tv Gossip Girl, aspetta il terzo figlio dal marito Ryan Reynolds. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente sul red carpet del film Pokémon: Detective Pikachu. Nessun comunicato, però, da parte della coppia che ha scelto di far parlare il pancione già evidente dell’attrice, sempre splendida. Già genitori di due bambine, Inez e James, di 2 e 4 anni, con il terzo figlio, Blake Lively e Ryan Reynolds potrebbero completare il perfetto quadro familiare con un fiocco azzurro. Per il momento, però, non si sa assolutamente nulla della gravidanza della Lively. I due attori, infatti, non hanno rilasciato dichiarazioni anche se, sicuramente, la Lively avrà superato i quattro mesi di gravidanza. Quando è previsto, dunque, il lieto evento? Probabilmente dopo l’estate.

Blake Lively è incinta: Ryan Reynolds non commenta

Blake Lively e Ryan Reynolds formano una delle coppie più belle di Hollywood. Giovani, bellissimi, ricchi e famosi, i due attori conducono una vita normale, cercando di vivere soprattutto la quotidianità con le proprie bambine a cui, presto, si aggiungerà un fratellino o una sorellina. Per cercare di non far sentire la loro assenza alle figlie, infatti, Blake Lively e Ryan Reynolds hanno deciso di non lavorare nello stesso periodo come ha spiegato lo stesso attore in un’intervista rilasciata ai microfoni di People. “Blake e io non facciamo film allo stesso tempo altrimenti non ci vedremmo mai. Operiamo come un’unità e questo funziona davvero bene per noi. I bambini stanno con noi, e la famiglia sta insieme, ed è qui che si trova la casa. Quindi, se siamo in Spagna, nello Utah o a New York, finché siamo insieme, siamo a casa”. Nei prossimi mesi, però, probabilmente resteranno entrambi a casa per gestire le bambine e il pancione dell’attrice che, presto, sarà sempre più evidente.

