Bobby Solo/ “Spero che mia figlia Veronica Satti sposi Valentina, canterò alle nozze”

Nella vita di Bobby Solo regna la totale armonia. Il cantante ha festeggiato da poco 74 anni, ricevendo il regalo più bello: “I miei figli, fonte di energia!”, dichiara intervistato tra le pagine di Nuovo. Dopo essersi riavvicinato alla figlia Veronica Satti, anche per merito di Barbara d’Urso durante il Grande Fratello dello scorso anno, si è augurato tutto il meglio per lei. “Mi auguro che lei e Valentina, la sua compagna, si sposino e desidero cantare al loro matrimonio. E spero anche che trovi un posto fisso”. L’artista è sposato da 24 anni con Tracy Quade, dalla quale ha avuto Ryan. Solo però, ha anche altri tre eredi: Alain (50 anni), Chantal (47) e Muriel (43). Pasqua in famiglia, per il momento più sereno della sua vita: “Io sono molto credente, anche se non sono praticante. Quando però mi raccolgo nei miei momenti di intimità, vado in chiesa e prego la Madonna”. La sua famiglia allargata non lo destabilizza affatto, ed anzi: “Provo grande sollievo. Ho sempre adorato i miei bimbi”.

Bobby Solo parla del rapporto tra Veronica e la fidanzata Valentina

Felicissimo per avere ritrovato Veronica, dopo anni di lontananza. “E’ una ragazza molto intelligente e sensibile, che sicuramente ha sofferto tanto e che ha dovuto superare parecchi scogli nella vita”. Per merito del Grande Fratello e di Barbara d’Urso, la loro ritrovata unione: “le sono molto grato!”, confida Bobby Solo. Successivamente prosegue: “Spero che altre famiglie che hanno questo tipo di problemi possano risolverli. Credo che il GF abbia dato l’opportunità ma sono convinto che sia stato soprattutto merito di Veronica che voleva stare di nuovo con me. La mia volontà c’è sempre stata e mi sono commosso durante quelle puntate. Speravo che vincesse mia figlia e tifavo per lei”. In ultimo, si è nuovamente espresso sulla storia d’amore che lega sua figlia Veronica alla fidanzata Valentina: “Mi fa molto piacere che si vogliono bene e non ho alcun pregiudizio. Quando la gente nota due persone dello stesso sesso, le giudica in maniera negativa. Invece tra loro due c’è la condivisione di molti valori. E ci sono amor, affetto, complicità e spiritualità. Quando una coppia si vuole bene e c’è intimità, è sempre molto bello. Io ho tanti amici in questa situazione”.

