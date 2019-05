Brad Pitt ha un flirt con Margot Robbie?/ Il gossip impazza: ma un insider dice…

Brad Pitt ha una flirt in corso dopo Angelina Jolie? I tabloid stanno scrivendo proprio questa particolare novella, dopo avere evidenziato una certa intesa tra i protagonisti dell’ultima pellicola diretta da Quentin Tarantino. Presumibilmente si potrebbe trattare solamente di una strategia di marketing per promuovere il film nel migliore dei modi, ma non è detta l’ultima parola. A Cannes nelle ultime ore, è finalmente arrivata la serata dedicata al celebre regista e il suo ultimo lavoro cinematografico dal titolo “Once upon a Time in Hollywood”. In aggiunta al regista, ad infiammare la Croisette c’erano anche Leonardo DiCaprio in compagnia della fidanzata Camila Morrone e soprattutto Brad Pitt insieme a Margot Robbie. Nella passate giornate, il tabloid americano Star ha lanciato il gossip di un possibile flirt tra l’ex marito di Angelina Jolie e l’attrice australiana. Rapidamente, molte altre riviste hanno ripreso l’indiscrezione sulla nuova “coppia più sexy di Hollywood”: avvicinamento reale oppure no?

Brad Pitt sta flirtando con Margot Robbie? Il gossip

Brad Pitt sta flirtando con Margot Robbie? Dopo avere girato il film di Tarantino insieme a lei, questo è ciò che dice il gossip mondiale. Nel frattempo, proprio un paio di giorni fa, si parlava del celebre attore e dell’ex moglie Angelina Jolie. A quanto pare, vivere la separazione per lui, non è stato assolutamente facile. Il divorzio è ancora in atto e per i due sembra non esserci pace. Nonostante le reciproche carriere procedano a gonfie vele, la vita privata degli ex coniugi è proprio nella tempesta. Come ha riportato il settimanale Grazia, a Brad Pitt sono stati attribuiti molti flirt ma, in realtà non sarebbe uscito con nessuna. “Non ha mai avuto appuntamenti romantici. Deve fare ancora molto strada per trovare di nuovo l’amore”, afferma un insider. “Brad è amichevole con molte donne, sia dentro che fuori l’industria cinematografica, ma al momento si accontenta di relazione platoniche. Ha molte amiche, compresa la Duhnam”, continua. “E poi se decidesse di andare ben oltre l’amicizia, la notizia sarebbe subito di dominio pubblico. Non ha fretta. Si sta godendo la vita. È concentrato sulla sua carriera e sul suo essere un buon padre”, conclude. Dopo queste dichiarazioni, possiamo smentire sul nascere il flirt con Margot Robbie?

© RIPRODUZIONE RISERVATA