Britney Spears esce dalla clinica psichiatrica/ Passeggiata col fidanzato Sam Asghari

Britney Spears esce dalla clinica psichiatrica in cui era ricoverata come è stato annunciato ai fans circa venti giorni fa. Al momento, non si sa se la popstar sia stata definitivamente dimessa o se abbia ottenuto un permesso premio per trascorrere una tranquilla giornata fuori dalla struttura. Britney è stata così beccata insieme al fidanzato Sam Asghari con cui, domenica 21 aprile, è stata sorpresa mentre usciva dal Montage hotel di Beverly Hills. Le nuove foto hanno immediatamente fatto il giro del mondo e rassicurato i tantissimi fans della cantante di Baby one more time, preoccupati per le sue condizioni. Inizialmente, infatti, si era diffusa la voce di un ricovero forzato della Spears che, però, nelle nuove immagini, ha un cellulare in mano, segno che il ricovero potrebbe essere stato chiesto personalmente da lei, dopo un confronto con la famiglia.

Britney Spears dimessa definitivamente dalla clinica?

Se non fosse stata ricoverata, Britney Spears sarebbe morta, stando a quello che sostiene The Blast, ma oggi, i fans, si chiedono se la cantante sia stata definitivamente dimessa. Quello ottenuto per Pasqua potrebbe essere stato solo un permesso premio per l’artista che potrebbe così tornare in clinica nelle prossime ore per continuare a seguire il percorso riabilitativo necessario per riprendere in mano la propria vita. Nel frattempo, i fan si stanno mobilitando per supportarla condividendo via social l’hashtag #FreeBritney: “Liberate Britney” dimostrandole il loro affetto e sostegno. In particolare, un gruppo di fan si è radunato fuori dal West Hollywood City Hall per protestare contro il padre della Spears, considerato il responsabile del ricovero: “Trovati un lavoro Jamie! Hey Hey oh oh, Larry Rudolph deve andarsene!”, hanno urlato.

