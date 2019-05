Britney Spears sta male?/ “Potrebbe non esibirsi mai più”: scoppia il giallo

Scoppia il giallo intorno alla salute di Britney Spears dopo alcune dichiarazioni che l’agente della cantante avrebbe rilasciato al sito TMZ. “Britney potrebbe non esibirsi mai più”, sarebbero state le parole pronunciate da Larry Rudolph e che, in poco tempo, hanno fatto il giro del mondo scatenando il panico tra i fans che continuano a portare avanti la campagna #FreeBritney. “Da quello che ho capito non dovrebbe tornare a fare questa residenza a Las Vegas, non nel prossimo futuro e forse mai più”, avrebbe aggiunto il manager secondo il quale le condizioni fisiche e psichiche della popstar sarebbero ancora “precarie”. La salute di Britney Spears è tornata al centro dei rumors dopo la notizia del ricovero in una clinica psichiatrica al termine del quale la cantante ha annunciato il suo ritorno: “Ho bisogno di un po’ di tempo ma tranquilli, tornerò presto”, ha dichiarato in un video pubblicato su Instagram.

BRITNEY SPEARS: TORNERA’ A CANTARE?

Britney Spears tornerà o meno a cantare? Il manager della cantante Larry Rudolph non esclude nulla. Il periodo difficile della cantante, secondo quanto dichiarato da Rudolph a TMZ, sarebbe cominciato la scorsa estate: “E’ stata una sorta di tempesta perfetta, abbiamo dovuto rimandare il suo spettacolo perché le medicine avevano smesso di funzionare e lei era sconvolta dalla malattia di suo padre”, ha dichiarato Rudolph che ha ribadito di voler lasciare ogni decisione a Britney Spears. Sarà lei, dunque, a decidere se riprendere in mano la propria carriera o se restare ferma ancora per un po’. “La scorsa estate, quando voleva andare in tour, mi chiamava tutti i giorni, era eccitata, non mi chiamava da mesi. Chiaramente ora non vuole esibirsi. Non voglio che lei lavori di nuovo finché non è pronta, fisicamente, mentalmente e con passione. Se non accadrà mai più, quel giorno non ci sarà più, non ho desiderio o capacità di farla lavoro di nuovo, sono qui solo per lei quando vorrà lavorare e, se mai vorrà lavorare di nuovo, sono qui per dirle se è una buona idea o una cattiva idea”, ha concluso.

