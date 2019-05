Bruno Vanzan, video scherzo Iene/ Dov’è la Ferrari? Il barman nel panico

Lo scherzo delle Iene stavolta è toccato a Bruno Vanzan noto barman acrobatico. La puntata di ieri ci ha mostrato il bartender decisamente arrabbiato con la moglie complice della trasmissione di Italia 1. Ma cosa gli hanno combinato? Non tutti sanno che il ragazzo è proprietario di una splendida Ferrari da 570 cavalli e del valore di 240mila euro. Un’autovettura che ha un particolare molto curioso e cioè è viola metallizzata. Marcella, la moglie, è stufa che il suo primo pensiero sia sempre questa autovettura anche ora che i due aspettano un bambino. Ha così deciso di servirsi della trasmissione di Mediaset per tirargli un brutto scherzo. Le Iene portano la macchina in giro per Milano, facendo credere a Bruno Vanzan che sia stata rubata. All’interno dell’abitacolo si tagga su Instagram la bellissima Nikita, cosa che fa infuriare ancora di più Bruno.

Clicca qui per il video dello scherzo

Bruno Vanzan, video scherzo Iene: la carriera

Chi è Bruno Vanzan a cui le Iene hanno dedicato lo scherzo dell’ultima puntata? Considerato uno dei migliori barman acrobatici del mondo ha iniziato la sua carriera appena diciottenne. L’inizio arriva a Roma dove lavora in periferia in una caffetteria. Passa un anno prima di mettere le mani sui cocktail e decidere così, su consiglio del padre, di frequetnare dei corsi di formazione. Inizia così a lavorare, allenarsi, studiare e a viaggiare. Accresce così la propria tecnica e le conoscenze diventando un maestro del flair che lo porta fin da giovanissimo a gareggiare. La prima competizione arriva nel 2006, due anni dopo si laurea il campione del mondo Bacardi e Martini.



